Sinds de winst vorig jaar tijdens de US Open heeft Raducanu steeds de ogen op haar gericht. Hier weet ze maar moeilijk mee om te gaan. Zowel tijdens de Australian Open, Roland Garros als Wimbledon strandde de negentienjarige Britse in de tweede ronde.

US Open| Qualifier Raducanu (18) pakt historische titel zonder setverlies

Ad

Grote stap

US Open US Open | "Deze snelle ballen zijn onmogelijk te controleren" - Ook Paula Badosa uit haar kritiek EEN UUR GELEDEN

"Ook Carlos Alcaraz staat op jonge leeftijd volop in de belangstelling, maar hij zet steeds een stapje erbij. Emma maakte direct de grootste stap die je maar kunt zetten", verklaart Corretja de moeilijkheden die Raducanu ervaart.

"Ze leeft ineens in een totaal andere wereld, waarin iedereen haar kent. En ook de tegenstanders weten hoe ze speelt, terwijl ze daarvoor nog een grote onbekende was."

Roland Garros | Raducanu wint eerste set, maar pakt daarna nog slechts twee games

Aandacht

Ook in New York trekt Raducanu als titelverdediger de aandacht. Corretja denkt desondanks dat het toernooi gaat helpen om haar beste vorm weer te vinden. "Je ziet aan haar spel dat ze het nog niet is verleerd. Wanneer ze in staat is om een aantal partijen te spelen in New York krijgt ze weer het goede gevoel terug."

Terugkomen op een plek waar je eerder succes hebt gehad, heeft een positieve uitwerking, herinnert Corretja zich. "Je kent de omstandigheden zoals de wind, de vochtigheid, de hitte en het publiek. Dat voelt vertrouwd."

Verwachtingen

Vooral met de verwachtingen kan de Britse na het toernooi beter omgaan. "Ze komt dan op een punt dat ze beseft dat wat haar is overkomen, niet normaal is. Ze kan dan eindelijk eens op een rijtje zetten wat er allemaal is gebeurd en zich afvragen wat ze verder van haar carrière kan verwachten."

"En dan maakt het niet uit hoever ze komt. Of ze nu in de eerste ronde verliest of opnieuw het toernooi wint. Ze zal opgelucht zijn en beter met de verwachtingen kunnen omspringen. Het tijdperk van Emma Raducanu gaat dan pas beginnen."

Wimbledon | Raducanu kan thuispubliek op centre court geen tweede keer betoveren

Waar kijk je?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

US Open US Open | Preview mannen - Clash der titelverdedigers tussen Nadal en Medvedev? 2 UUR GELEDEN