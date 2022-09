Als er dan toch al nadelen kleven aan het winnen van een Grand Slam, is het het feit dat je als winnaar het jaar daarop al je gewonnen ATP-punten moet verdedigen, en niets meer kan winnen.

Daniil Medvedev won vorig jaar de US Open ten koste van Novak Djokovic in de finale, en scoorde daarmee 2000 punten. Deze vervallen zodra het toernooi voorbij is en worden vervangen door de punten die de Rus dit jaar wint.

Ad

En dit jaar zal het netto-resultaat voor Medvedev geen al te beste zijn. Dankzij zijn verlies in de vierde ronde tegen Nick Kyrgios kan hij rekenen op een schamele 180 punten, en verliest hij dus 1820 punten ten opzichte van vorig jaar.

US Open US Open | Ruud ontdoet zich na vier sets wel van Moutet en staat in de kwartfinale 16 MINUTEN GELEDEN

US Open | Ontembare Kyrgios slaat titelverdediger en nummer één Medvedev naar huis

Nadal al voorbij Medvedev

Door dit slechte resultaat is het nu al duidelijk dat in ieder geval Rafael Nadal hem zal inhalen. Terwijl Medvedev zijn totaalaantal van 6885 punten naar 5065 punten ziet kelderen, zit Nadal nu al op 5810 punten, ten opzichte van 5630 punten voor het toernooi.

De 22-voudig Grand Slam-kampioen was vorig jaar niet van de partij in New York en heeft daarom geen punten om te verdedigen.

Echter, de vlag kan voorlopig nog niet uit voor de Spaanse tennislegende, want Carlos Alcaraz en Casper Ruud azen ook nog steeds op de felbegeerde topspot van het internationale mannentennis.

Plaats wereldranglijst Speler Virtueel aantal punten Maximum aantal punten bij winst US Open 1 Rafael Nadal 5810 7630 2 Daniil Medvedev 5065 5065 3 Alexander Zverev 5040 5040 4 Casper Ruud 5010 6650 5 Carlos Alcaraz 4920 6740

Meerdere scenario's

Na de vroege uitschakeling van Medvedev zijn er een aantal scenario's bijgekomen voor de viervoudig US Open-kampioen die genoeg zijn om de koppositie over te nemen.

Eén ding is echter zeker: als Nadal de finale haalt, dan wordt hij de nieuwe nummer één, ongeacht de resultaten van de Noor en de Spanjaard. Als Nadal de vierde ronde overleeft, dan kunnen de twee alleen nummer één worden als ze de titel winnen, maar niet in een finale tegen Nadal.

Alexander Zverev, die besloot om de US Open af te zeggen, wordt door Ruud en Alcaraz voorbijgestreefd als beiden nog één ronde verder komen. De Duitser levert 720 punten in die hij vorig jaar scoorde met zijn halvefinaleplek.

Mocht Nadal het inderdaad schoppen tot de finale, en daarmee de koppositie op de wereldranglijst overnemen, dan is de Spanjaard na ruim 2,5 jaar weer de nummer één van de wereld. De laatste keer dat Nadal die spot bezette was in januari 2020.

US Open | Rafael Nadal stoot via Richard Gasquet eenvoudig door naar de vierde ronde

WAAR KIJK JE?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

US Open US Open | Liveblog en speelschema dag 8 - spektakel verwacht bij Tiafoe-Nadal, ook Alcaraz in actie 2 UUR GELEDEN