Van plankenkoorts was bij de 23-voudig Grand Slam-winnares totaal geen sprake, ondanks dat het hele Arthur Ashe-stadium tot op de nok toe gevuld was om de Amerikaanse tennislegende in actie te zien.

Williams schoot als een komeet uit de startblokken, kwam op 2-0, maar liet daarna haar Montenegrijnse opponente terugkomen, mede dankzij een aantal dubbele fouten aan de kant van Williams. Die comeback duurde niet lang overigens, want de Amerikaanse brak Kovinic vervolgens twee keer op rij om zodoende de eerste set met 6-3 te winnen.

Ad

Ook in de tweede set was het Williams die dicteerde. Ze liet Kovinic van hot naar her lopen en wat opviel was dat ze zelf ook enorm goed bewoog. Een break op love op 5-3 in de tweede set was voldoende voor de winst, waardoor het afscheid van Williams tenminste met nog een wedstrijd wordt uitgesteld.

US Open US Open | "Ik ben haar eeuwig dankbaar" - Osaka en Gauff loven Williams voor fantastische carrière 17 UUR GELEDEN

WAAR KIJK JE?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

Tennis Tennis | "Ik dacht dat ik het kwijt was" - Mouratoglou over beslissing om te stoppen met Williams 14/06/2022 OM 10:43