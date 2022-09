US Open | "Wordt een zware wedstrijd" - Swiatek kijkt uit naar 'fysieke' strijd met Jabeur

"Natuurlijk had ik meer energie in de laatste twee sets dan in de eerste set. Aryna (Sabalenka) maakte het moeilijk volr me vandaag. Ze serveerde uitstekend en zette me goed onder druk. Ik moest alles geven om uiteindelijk terug te komen in de derde set, maar ik ben heel blij dat het me gelukt is."

Tijdens de pauzes zat Swiatek meer dan in vorige wedstrijden met haar ogen gesloten op het bankje. De Poolse had daar een goede verklaring voor. "Ik probeerde de punten te visualiseren."

"Met haar harde service wist ik dat ik snelle reacties moet hebben om in het punt te komen. Door mijn ogen te sluit kom ik in een soort focus en onthoud ik de basisdingen die ik moet gebruiken in wedstrijden. Ik weet niet of het meer was dan andere wedstrijden, maar het helpt me zeker."

Jabeur in de finale

In de finale komt Swiatek voor de eerste keer in een Grand Slam-finale tegenover Ons Jabeur te staan.

"Ze is een enorm solide speler en dat liet ze wel zien op Winbledon, toen ze de finale haalde. Het laat zien hoeveel ze vooruit is gegaan in de laatste paar jaar. Ze heeft een andere speelstijl dan de meeste speelsters op de Tour. Wedstrijden tegen haar zijn altijd fysiek zwaar, ook al lijkt dat aan de hand van de score in eerste instantie niet zo."

"Ze verdient het om in de finale te staan en het zal vast een leuke wedstrijd worden”, aldus de nummer één van de wereld."

