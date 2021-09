Op je veertigste nog een extra knieoperatie ondergaan, is niet bepaald een aanrader voor topsporters die toch al veel van hun lichaam eisen. Al helemaal niet wanneer je teksten hoort als in de toekomst pijnvrij kunnen bewegen en lopen. Toch stort Federer zich volle bak op zijn herstel.

“Ik voel me heel goed, zeker als je bedenkt dat het op dit moment niet loopt zoals oorspronkelijk gepland. Gelukkig herstel ik goed. De revalidatie verloopt ook naar wens. Ik boek dagelijks vooruitgang, iedere dag is een betere dag”, aldus Federer tijdens een evenement voor een van zijn sponsoren.

US Open | Medvedev: 'Djokovic is de beste speler aller tijden'

US Open US Open | Federer ondergaat nieuwe knieoperatie en vreest voor einde loopbaan 16/08/2021 OM 09:06

Revalidatie

“Ik voel me sterk en ben benieuwd waar ik straks toe in staat ben. Revalideren is voor mij niet helemaal nieuw omdat ik het vorig jaar al heb ervaren. Toen ging het me relatief simpel af. Dat verbaasde me, want niet voor iedereen is dit proces even gemakkelijk.”

Federer richt zich op zijn herstel en hoopt op een rentree op de tennisbaan, maar geniet in zekere zin ook van zijn tijd thuis. “Als topsporter heb ik altijd veel gereisd en het is ook wel eens fijn om tijd vrij te hebben voor mij gezin. Ik wil graag terug de baan op, maar moet geduldig zijn. Het gaat stap voor stap. Tot nu toe gaat het goed, dus ben ik blij en tevreden.”

Wimbledon | Djokovic wint finale en evenaart Nadal en Federer

Recordhouder

Ondanks zijn blessureleed en afwezigheid deelt Federer nog altijd het recordaantal gewonnen Grand Slams met Rafael Nadal en Novak Djokovic. Het toptrio staat sinds deze zomer stuk voor stuk op twintig gewonnen Grand Slams.

Djokovic verspeelde recent zijn kans op nummer 21 plus een historische Calendar Grand Slam door de finale van de US Open dik te verliezen van Daniil Medvedev.

US Open | Superieure Medvedev ontzegt Djokovic Calendar Slam

US Open US Open | De Groot wint US Open en volbrengt Golden Slam 13/09/2021 OM 00:31