Kyrgios is bezig aan bijzonder sterk seizoen. Hij won samen met Thomasis Kokkinakis het dubbeltoernooi van de Australian Open . Op Wimbledon dit jaar bereikte hij voor het eerst in zijn leven een Grand Slamfinale. Hij verloor deze kansloos van Novak Djokovic.

In de finale van het ATP-500 toernooi van Washington was Kyrgios duidelijk de betere. De Australiër had zijn vier eerdere ontmoetingen met Nishioka (ATP-96) gewonnen en liet er geen discussie over ontstaan dat hij ook de vijfde zou winnen. In beide sets verloor Nishioka in de eerste game zijn service, waardoor Kyrgios geconcentreerd de set uit kon spelen.

Hij werd daarbij geholpen door zijn uitstekende service. Hij sloeg twaalf aces en won 88% van de ballen op de eerste service.

Dubbelspel

Naast het enkelspel was Kyrgios ook nog de sterkste in het dubbelspel. Samen met Jack Sock versloeg hij het duo Dodig/Krajicek. Doordat Kyrgios ook nog een halve finale tegen Mikael Ymer moest spelen, speelde hij zondag drie partijen die hij allemaal wist te winnen.

Drie jaar eerder was het toernooi van Washington het laatste toernooi dat hij won. Hij versloeg toen in de finale de huidige nummer 1 van de wereld Daniil Medvedev. Na de wedstrijd gaf Kyrgios aan dat zijn eerste toernooizege sinds 2019 veel voor hem betekent.

Mentale worsteling

“Als je ziet waar ik een jaar geleden was, dan is er een echte ommekeer geweest”, zegt Kyrgios op de persconferentie. “Het ging echt slecht met me en dat heb ik van me af kunnen zetten. Anderen hebben me daarbij geholpen, maar ik heb laten zien dat ik veel kracht heb om door te gaan in moeilijke tijden en daarna zelfs toernooien te winnen.”

Eerder al liet Kyrgios op sociale media weten dat hij de jaren hiervoor kampte met depressies

Goede vorm

“Ik ben blij dat ik na Wimbledon mijn vorm heb kunnen doorzetten. Als je het goed hebt gedaan op een Slam is er een tijdje dat mensen tegen je opkijken. Dat had ik deze week en ik heb dat goed benut. Ik heel blij met mijn prestatie.”

Door zijn zege stijgt Kyrgios van de 63e plek op de ranglijst naar een 37e plek. Hij komt daarbij in de buurt van een geplaatste plek voor de US Open, die vanaf 29 augustus plaatsvindt.

