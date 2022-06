Ruusuvuori en Van de Zandschulp hadden elkaar een paar weken eerder al ontmoet tijdens het ATP-toernooi van Rosmalen, in de week waar Tim van Rijthoven zijn doorbraak had. De Nederlander leek weinig te duchten te hebben na de eerste set, maar stortte daarna volledig in en verloor de wedstrijd in drie sets.

Ook nu leek Van de Zandschulp moeite te hebben met het spel van de huidige nummer 49 van de wereldranglijst. De geboren Veenendaler zat er vanaf het begin niet lekker in, leverde zijn service in bij een 2-1 achterstand en kon niet door de service van de Fin komen.

Een 6-3 stand aan het einde van de eerste set was een logisch gevolg van de krachtsverhoudingen op dat moment.

Minder fouten, meer winners

Dat er uit een ander vaatje getapt moest worden om een tweede nederlaag tegen de Fin in korte tijd te voorkomen was duidelijk.

En gelukkig voor van de Zandschulp gingen de slagen meteen aanhet begin van de tweede set lopen, en ook de onnodige foutenlast van de als 21 geplaatste Nederlander ging drastisch omlaag. Hij brak de eerste twee servicegames van Ruusuvuori meteen en had daardoor een confortabele 5-0 voorsprong.

Een bagel zat er niet in voor Van de Zandschulp, maar hij serveerde de set op 5-1 koeltjes uit om zo de stand in de wedstrijd weer gelijk te trekken.

Voet op het gaspedaal

Het goede spel van set twee werd doorgetrokken in de derde set, want opnieuw brak Van de Zandschulp Ruusuvuori meteen in diens eerste servicegame.

De Nederlander kwam zelf op geen enkel moment echt in gevaar in zijn eigen servicegames, kreeg geen breakpunt tegen en op het derde setpunt bij 5-4 was het raak voor de hoogstgeplaatste Nederlander.

Derde ronde in zicht

Van de Zandschulp kon de overwinning ruiken en liet niet meer los. Opnieuw was er een snelle break - dit keer in de tweede opslagbeurt - om het initiatief in de set te pakken.

Vanaf set twee was Van de Zandschulp op zijn eerste service ongenaakbaar, en de Fin had ook in de vierde set afhankelijk geen antwoord op de rake klappen van de geboren Veenendaler.

Op 3-2 kwam Van de Zandschulp voor het eerst in lange tijd in de problemen op zijn eigen service. De Nederlander moest twee breakpunten wegwerken en deed dat zeer vakkundig, mede door een goede service-volley op 30-40. Door een paar goede services ging de game alsnog naar Van de Zandschulp.

Ook in zijn volgende servicegame ging het niet van een leien dakje. Ruusuvuori knokte zich naar deuce, maar juist op die belangrijke momenten toonde de Nederlander zijn klasse. Dankzij twee goede passings won Van de Zandschulp zijn servicegame wederom, en was zo nog maar één game verwijderd van een plek in de derde ronde.

Doordat de Fin vervolgens zijn eigen servicegame hield, moest het op de service van de Nederlander gebeuren, en dat lukte ook. Met een overtuigende lovegame pakt hij de set met 6-4 en daarmee de winst. Voor het eerst sinds 2004 staan er twee Nederlanders in de derde ronde van Wimbledon.

Gasquet de volgende

Van de Zandschulp gaat het nu opnemen tegen Franse veteraan Richard Gasquet, die op 36-jarige leeftijd het nog altijd niet verleerd is. De Fransman won vandaag in vier sets van de Amerikaan Mackenzie McDonald.

Op de Australian Open van dit jaar kwam Van de Zandschulp Gasquet ook al tegen. Toen moest de huidige nummer 69 van de wereld de strijd staken wegens een blessure.

