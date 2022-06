"Ik zag het in haar post op Instagram. Ik kon het bijna niet geloven. Niemand had het ook verwacht, omdat ze ook niet op de voorlopige deelnemerslijst stond. Ze heeft een jaar niet gespeeld en nu pakt ze die wildcard. Dat is geweldig nieuws, voor het vrouwentennis en iedereen die haar kan zien spelen", zegt Schett.

De voormalig speelster zet wel haar vraagtekens bij het niveau dat Williams kan halen. "We weten natuurlijk niet hoeveel ze heeft kunnen trainen. Maar dat is sowieso wat anders dan het spelen van officiële wedstrijden. Eén ding is zeker, niemand wil tegen haar spelen. De andere 127 speelsters zijn allemaal bang voor de loting."

Met haar manier van spelen kan de nummer 1208 (!) van de wereld toch ver komen, vermoedt Schett. "Als ze heeft getraind op haar geweldige service, gaat dat haar helpen. Maar hoe ze gaat bewegen op het gras, weten we natuurlijk nog niet. Het is direct de lastigste ondergrond om weer op te beginnen. Bovendien is ze natuurlijk al veertig, en dat is voor een tennisspeelster helaas niet jong meer. Na haar eerste wedstrijd weten we meer."

Tijdens Wimbledon heeft ze niet meer de beschikking over haar coach Patrick Mouratoglou, die inmiddels Simona Halep bijstaat. "Het klonk alsof het Serena's beslissing was. Zij zou hem de vrijheid hebben gegeven om te gaan. Ik weet niet of ze er wel met een trainer heen gaat of dat ze alleen een partner heeft om op de baan mee te staan. Ik vermoed wel dat ze een begeleidingsteam heeft."

Dubbelspel

Eerst komt Williams nog in actie met Ons Jabeur tijdens het dubbelspel in Eastbourne komende week. "Dat is een goede keuze. Op deze manier kan ze werken aan haar fitheid. Bij dubbelspel hoef je immers maar de helft van de baan te belopen. Je kunt veel serveren, returns maken en wedstrijdritme opdoen."

"Ik denk dat het voor Ons een eer is om met Serena te spelen", vervolgt Schett. "Maar dat geldt andersom ook. Ons heeft een geweldig jaar achter de rug en is ook nu op dreef. Iedereen zal deze twee samen willen zien spelen."

