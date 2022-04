Wimbledon bracht woensdag naar buiten dat zij verder willen gaan dan de ATP en WTA die de tennissers uit deze landen alleen hun vlag ontnemen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld Daniil Medvedev en Andrey Rublev niet deelnemen. Bij de vrouwen weren zij door de beslissing onder anderen Anastasia Pavlyuchenkova, Victoria Azarenka en Daria Kasatkina.

Niet steunen

"Politiek en sport moet je niet met elkaar vermengen", sprak Djokovic zich uit tijdens een persconferentie rondom het Servië Open. "Ik blijf oorlog altijd veroordelen. Ik ben zelf een kind van de oorlog. In Servië weten we allemaal wat er in 1999 gebeurde. Ik weet hoeveel emotionele schade dat aanricht. Toch kan ik de beslissing van Wimbledon niet steunen. Ik denk dat het een gek besluit is."



Djokovic weet hoe het is om te worden uitgesloten van een tennistoernooi. Zo mocht hij in januari niet meedoen aan het Australian Open, omdat hij niet is gevaccineerd tegen het coronavirus. Sindsdien kwam hij nauwelijks meer in actie en moest hij zelfs tijdelijk zijn nummer één-positie afstaan aan Medvedev.

Tijdens het Servië Open overleefde Djokovic woensdag de achtste finale. Hij versloeg Laslo Djere in drie sets (2-6, 7-6 en 7-6). In de volgende ronde treft hij de Kroaat Miomir Kecmanovic.

ATP en WTA

Ook de ATP en WTA kunnen zich niet vinden in het besluit van Wimbledon en overwegen zelfs stappen. "Het is een eenzijdige beslissing. Discriminatie op basis van nationaliteit vormt een schending van onze overeenkomst met Wimbledon waarin staat dat deelname uitsluitend is gebaseerd ATP-ranglijsten. We gaan nu bekijken wat we hier tegen kunnen ondernemen", laat de ATP weten in een officiële verklaring.

De WTA spreekt soortgelijke woorden. "Dit is discriminatie. Individuele atleten mogen niet worden bestraft of verhinderd worden om deel te nemen vanwege hun herkomst of de beslissingen van de regeringen van hun land. We zijn zeer teleurgesteld."

