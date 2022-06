De geboren Goesenaarse liet vanaf het begin al merken niet bang te zijn voor de nummer 1 van de wereld. Ze brak Swiatek in haar eerste dire servicegames twee keer en kwam op een 4-2 voorsprong.

Daarna was het de Poolse die er beter in kwam. Ze ging minder fouten maken en kon haar backhand meer en meer in stelling brengen. Het resulteerde in vier games op rij en daarmee een 6-4 setwinst.

Pattinama-Kerkhove knokt

Ondanks dat ze dichtbij de winst in de eerste set was, deerde dat de Nederlandse absoluut niet. Ze bleef Swiatek bestoken op haar forehand, waarmee ze absoluut geen raad wist.

Op 3-3 kreeg Pattinama-Kerkhove loon naar werken. Ze brak de Poolse om naar een 4-3 voorsprong te gaan en veroverde ondanks een aantal spannende games de derde set.

Net tekort

De Nederlandse bleef ook in de beslissende set vechten voor wat ze waard was, maar liep dankzij serviceverlies in de vierde game al snel achter de feiten aan.

Een snelle 4-1 voorsprong was haar net teveel van het goede, en haar verwoede pogingen - de Nederlandse bleef tot het laatste punt gaan - werden in deze set helaas niet beloond. Swiatek serveerde de wedstrijd op 5-3 koelbloedig uit.

De Poolse komt dankzij haar zege op Pattinama-Kerkhove op een reeks van 37 ongeslagen wedstrijden. Ze gaat het in de derde ronde opnemen tegen de Franse Alizé Cornet.

