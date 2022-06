"Ze heeft het mij vanmorgen pas een uur voor de wedstrijd via een berichtje laten weten", schrijft Korpatsch op social media. "Ze heeft mij hier tot een uur voor de wedstrijd laten wachten."

"Het voelt voor mij heel oneerlijk", vervolgt de Duitse. "Ik verdien dit niet. Ik keek er juist zo naar uit op mijn eerste dubbeltoernooi op een Grand Slam te spelen. Ik ben heel verdrietig en teleurgesteld."

Reden

Door de late afmelding ging de partij tegen Raluca Olaru en Nadiia Kichenok niet door. Dit duo krijgt een bye naar de tweede ronde. Korpatsch kan zich maar moeilijk vinden in de reden die haar Franse dubbelpartner heeft gegeven.

"Ze kan niet rennen, omdat ze gisteren een partij van drie uur heeft gespeeld", schrijft Korpatsch. "Ik heb wel eens 6,5 uur gespeeld en stond de dag erna gewoon weer op de baan voor een partij in het enkelspel. Als je een dag later niet meer kunt spelen, omdat je nog een partij van drie uur in de benen hebt, ben je naar mijn idee niet op je plek in het professionele tennis. En laat er geen misverstand over bestaan. Zij heeft mij gevraagd voor het dubbelspel en niet andersom."

Wimbledon voorbij

Door de afmelding is Wimbledon voor Korpatsch voorbij. De 27-jarige Duitse verloor dinsdag in drie sets (7-6, 5-7 en 2-6) van Heather Watson.

Tan plaatste zich wel voor de tweede ronde na een knappe zege op Serena Williams (7-5, 1-6 en 7-6). De Française neemt het donderdag op tegen Sariba Sorribes Tormo.

