Gras is voor een Spaanse tennisser natuurlijk een verre van ideale ondergrond. Alcaraz speelde als prof pas zes wedstrijden op deze ondergrond. Toch gaat de jongeling in Londen alleen voor het allerhoogste: "Natuurlijk is het mogelijk voor mij om te winnen. Uiteindelijk is Wimbledon winnen de ultieme droom die ik najaag. Dat is waar ik elke dag voor werk."

Deze droom ontstond toen hij als jongetje misschien wel de mooiste tenniswedstirjd ooit op televisie zag: "Iedereen herinnert zich de finale tussen Nadal en Federer in 2008. Het wordt gezien als een van de beste wedstrijden in de geschiedenis van het tennis. Het was spectaculair."

"Rafa heeft meerdere keren historische wedstrijden gewonnen op Wimbledon. Ik heb altijd tegen mezelf gezegd dat ik daar wilde zijn om ook dat soort partijen te spelen", aldus Alcaraz, die het toernooi waarschijnlijk als vierde geplaatste speler ingaat. Door de afwezigheid van Medvedev en Zverev schuift Alcaraz omhoog en waarschijnlijk laat Rafael Nadal het toernooi ook aan zich voorbijgaan.

Alcaraz is pas 19 jaar oud, maar toch is de Spanjaard nu al een inspiratie voor andere tennissers. Jack Draper is momenteel de nummer vier van de wereld bij de junioren. Draper is een jaar ouder dan Alcaraz, maar spiegelt zich toch aan hem: "Alcaraz is heel speciaal. Ik zie hem als degene die een nieuwe standaard heeft neergezet. Ik vergelijk mezelf met zijn waarden, zijn werkethiek en de manier waarop hij speelt. Hem zien spelen kan heel leerzaam zijn en ik hoop dat ik op een dag tegen hem kan strijden voor grote titels."

