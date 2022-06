Wat gebruikelijk is bij de andere drie Grand Slam-toernooien is op Wimbledon normaal gesproken ten strengste verboden: trainen op Centre Court.

Tot dit jaar. De reden hiervoor is dat een aantal spelers vorig jaar klaagden over het gladde gras tijdens de eerste dagen van het toernooi. Serena Williams moest zelfs opgeven en is een jaar uit de roulatie geweest.

De nummers één en twee van de plaatsingslijst, Novak Djokovic en Rafael Nadal, konden alvast wennen aan het gras in de beroemde tennistempel. Nadal sparde met de finalist van vorig jaar Matteo Berrettini. Titelverdediger Djokovic speelde met de Kroaat en tevens ex-finalist Marin Cilic.

Tennis Tennis | "2022 is een wonder vooralsnog" - Corretja kan prestaties van Nadal niet verklaren 4 UUR GELEDEN

De sessies zijn bedoeld om het gras wat af te vlakken en wat stroever te maken, zodat spelers door de verminderde gladheid hopelijk wat minder onderuit gaan.

Meer tradities gebroken

De trainingssessies zijn niet de enige tradities die dit jaar aan de kant worden gezet. Voor het eerst in de geschiedenis van het toernooi is 'middle sunday' geen vrije dag meer.

Tot nu toe is de eerste zondag van het toernooi vier keer uitgeroepen tot speeldag: in 1991, 1997, 2004 en 2016. Dit jaar is er door de krappe planning echter geen ruimte voor een rustdag.

Volgende week maandag begint het derde Grand Slam van het jaar. Bij de mannen hoopt Novak Djokovic het inmiddels ontstane gat van twee titels met rivaal Rafael Nadal te verkleinen naar één, terwijl de Spanjaard opgaat voor zijn derde titel in 2022.

Bij de vrouwen krijgen we hoe dan ook een nieuwe winnares doordat Ashleigh Barty haar racket na haar winst op de Australian Open aan de wilgen heeft gehangen. Roland Garros-winnares Iga Swiatek is de gedoodverfde favoriete.

