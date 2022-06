Hij zal maandag naar Londen reizen, een exhibition spelen in Hurlingham en een week trainen om te kijken of het mogelijk is om in actie te komen op de All England Club.

Nadal onderging onlangs een behandeling aan zijn linkervoet na zijn veertiende overwinning op Roland Garros. De 36-jarige Spanjaard kreeg een gecompliceerde behandeling om zenuwpijn te verlichten. Nadal lijdt al jaren aan het Müller-Weiss-syndroom, een zeldzame en degeneratieve aandoening die de botten in de voeten aantast.

De tweevoudig Wimbledon-winnaar (2008, 2010) voltooide maandag zijn eerste sessie op gras op de Mallorca Country Club. Het voelde deels vreemd vanwege de behandeling van de zenuwen, zei Nadal. "Soms wordt één deel van de voet gevoelloos, soms de andere", zei Nadal. "Dat is blijkbaar normaal. Ik voelde een beetje pijn, maar het is anders dan voorheen, dat is vooruitgang voor mij."

Voordat hij terugkeerde naar Mallorca had Nadal al benadrukt dat hij er bij het derde Grand Slam-toernooi van het jaar zou zijn als zijn lichaam het toelaat. "Wimbledon is een prioriteit, de Grand Slams zijn een prioriteit."

