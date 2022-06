Wimbledon | Djokovic naar tweede ronde na moeizame zege op Kwon

Het was hard werken voor Novak Djokovic op Centre Court, De Serviër presenteerde zich lange tijd niet als de graskoning van de afgelopen jaren, maar kwam uiteindelijk wel als overwinnaar uit de strijd.

Tegen Soonwoo Kwon, de nummer 81 van de wereldranglijst, maakte Djokovic ongebruikelijk veel fouten. Na zijn verlies in de kwartfinales van de Roland Garros tegen Rafael Nadal nam hij een break en speelde hij geen voorbereidingstoernooi voorafgaand aan Wimbledon.

Ad

In de eerste set kwam de Serviër al snel op een break achterstand, maar wist met vijf games alsnog de eerste set naar zich toe te trekken.

Wimbledon Wimbledon | Ruud mede dankzij twee tiebreaks vrij soepel naar tweede ronde 2 UUR GELEDEN

Maar wie dacht dat het vanaf daar makkelijk zou gaan voor de twintigvoudig grandslam-winnaar had het mis. Kwon brak Djokovic, die ongewoon veel fouten maakte, aan het begin van de tweede set, werkte vervolgens verschillende breakpunten van de Serviër weg en hield zijn servicegames. Na één uur en zeven minuten ging de tweede set naar de 24-jarige Zuid-Koreaan.

Djokovic wankelde, maar viel niet. Hoewel hij in de derde set niet veel beter ging spelen, was een break op 4-3 genoeg voor Djokovic om de derde set te winnen. Hetzelfde gebeurde in de vierde set. De Servier brak Kwon eenmaal, wat genoeg was voor setwinst, en dus de zege.

Reactie

"Hij speelde heel goed. Zonder wedstrijdritme voel je je minder zeker dan je zou willen", zei Djokovic na de wedstrijd: "Ik moest een manier vinden om controle over de punten te krijgen. Mijn opslag hielp. Als hij dat breakpunt in de derde set had gemaakt, dan het anders kunnen lopen."

De kampioen van de vorige drie edities van het grastoernooi kan indrukwekkende cijfers overleggen op het Londense gras. Voor Djokovic was dit zege nummer 22 op rij en zijn 80e zege in totaal op Wimbledon.

Door de zege is Djokovic de eerste speler ooit die op alle vier de Grand Slams minimaal 80 zeges kan noteren. Op Roland Garros heeft Djokovic het vaakst gewonnen, maar liefst 85 keer.

WAAR KIJK JE?

Vanaf maandag 27 juni t/m zondag 10 juli strijden de beste tennissers voor eeuwige roem op het heilige gras van Wimbledon. Mis niks van dit tennisspektakel via de kanalen van Eurosport, of stream reclamevrij via discovery+

Wimbledon Wimbledon | Ruud mede dankzij twee tiebreaks vrij soepel naar tweede ronde 2 UUR GELEDEN