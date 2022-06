Vanmiddag maakte Serena Williams al bekend dat ze van de partij is in SW19, de bekende postcode waar de All England Club gevestigd is. De 23-voudig Grandslam-kampioene gaat haar rentree maken na een afwezigheid van een jaar. Tijdens haar laatste wedstrijd, ook op Wimbledon, raakte ze zwaar gebleseerd aan haar been. De cirkel is nu dus prachtig rond voor de Amerikaanse.