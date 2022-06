Djokovic zelf snapt er niets meer van. "Een paar maanden geleden hadden we nog zulke strikte regels. En nu, als een speler een positieve coronatest heeft, kunnen ze in theorie zelf beslissen of ze spelen of niet", aldus de 35-jarige.

"Na alles wat we hebben meegemaakt heeft dat voor mij geen enkele zin", klaagde Djokovic.

Ad

De superster zelf benadrukte altijd dat hij zich niet zou laten vaccineren tegen het coronavirus. Een beslissing die hem zijn deelname aan de Australian Open in januari kostte. Op de US Open, die eind augustus van start gaat, staat Djokovic voor hetzelfde scenario.

Tennis Kijk live naar Elise Mertens - Panna Udvardy in de tweede ronde van Wimbledon! 36 MINUTEN GELEDEN

"Ik zou graag naar de Verenigde Staten reizen. Maar vandaag de dag is dat niet mogelijk en er is niet veel wat ik kan doen. Het is aan de Amerikaanse regering om een ​​beslissing te nemen over het al dan niet toelaten van ongevaccineerde mensen. Laat het land zijn gang gaan", aldus de twintigvoudig Grandslam-winnaar

Mocht Djokovic zijn zevende titel in de wacht slepen, dan zal hij in september vooralsnog dus niet het gat kunnen dichten met Rafael Nadal, die nu op 22 titels staat na zijn zege op Roland Garros een maand geleden.

Wimbledon | Djokovic met gemak naar de derde ronde

WAAR KIJK JE?

Vanaf maandag 27 juni t/m zondag 10 juli strijden de beste tennissers voor eeuwige roem op het heilige gras van Wimbledon. Mis niks van dit tennisspektakel via de kanalen van Eurosport, of stream reclamevrij via discovery+

Wimbledon Kijk live naar Greet Minnen - Qinwen Zheng in de tweede ronde van Wimbledon! 38 MINUTEN GELEDEN