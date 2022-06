Wimbledon | "Hij is daar altijd de te kloppen man" - Corretja ziet Djokovic als titelfavoriet

In gesprek met Eurosport geeft Alex Corretja zijn mening over de kansen van Novak Djokovic. De 20-voudig Grandslam-winnaar is regerend kampioen in Londen, maar moest een paar weken terug zijn meerdere erkennen in Rafael Nadal op Roland Garros.

Bovendien zag de Serviër zijn Spaanse rivaal de voorsprong in Slams vergroten naar twee. Nadal staat nu op 22 titels, terwijl Djokovic al een jaar op 20 staat.

Alex Corretja denkt echter dat Djokovic ondanks de vorm van Nadal favoriet is voor de titel. "Hij houdt van gras. Hij vindt het fijn om erop te spelen, heeft veel ervaring op gras en kan zich moeiteloos aanpassen aan de omstandigheden. En ik weet dat hij Roland Garros niet heeft gewonnen, maar Nadal speelde in hun kwartfinale gewoon een ongelofelijke partij. Het moet hem het gevoel geven van: "Ok, ik heb daar alles gegeven wat ik in me had en vanaf nu gaat de focus op iets anders, namelijk het grasseizoen."

Roland Garros | Bekijk de hoogtepunten van de kwartfinale tussen Rafael Nadal en Novak Djokovic

"Perfect grasspel"

"Hij zal altijd één van de favorieten zijn. In welk toernooi dat hij ook speelt zal hij de te kloppen man zijn voor iedere speler. Hij heeft het in verleden daar zo goed gedaan en hij is de regerend kampioen."

"Het wordt voor de andere spelers enorm lastig om hem te verslaan. Hij serveert goed, returneert fantastisch, beweegt makkelijk en heeft veel diepte in zijn spel. Ik denk niet dat er veel mensen zijn die echt geloven dat ze Djokovic kunnen verslaan in een best-of-five format op gras."

"Zijn succes zal erg afhangen van hoe hij zich voelt en hoe hij met de druk kan omgaan. Nadal staat nu ruim aan kop als het gaat om Grand Slams en Djokovic zal zich moeten hergroeperen. Djokovic moet niet denken aan Nadal en vice versa. Op dit moment heeft Nadal een gaatje geslagen en Djokovic zal de strijd met Nadal daarom moeten aangaan."

Wimbledon | Djokovic wint finale en evenaart Nadal en Federer

