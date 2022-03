De aanloop naar de Australian Open werd bruut verstoord door de twist tussen de ongevaccineerde Novak Djokovic en de strenge coronaregels van de Australische autoriteiten, maar juist nu corona grotendeels onder controle lijkt, doemt er een nieuwe twist op.

Die twist heeft alles te maken met de door Rusland gestarte oorlog in Oekraïne. De Russische invasie houdt ook de gemoederen in het tennis flink bezig, terwijl zo’n beetje de hele wereld op zijn of haar manier actie onderneemt tegen Russen, links met Rusland en andere Russische invloeden.

Het ondernemen van actie gaat niet voorbij aan de sportwereld. Sterker nog, het IOC adviseerde om alle Russische sporters uit te sluiten van deelname. Dit gebeurde ook deels, maar niet iedereen wil zo ver gaan. Kun je individuele sporters weigeren omdat hun toevallige president een oorlog is gestart?

Met de nek aankijken

Voor- en tegenstanders van dit standpunt kunnen er ongetwijfeld een fel debat over voeren, maar feit is ook dat Russische sporters met de nek worden aangekeken. “Ik weet niet hoe lang ik nog kan blijven tennissen”, sprak Medvedev nog maar een paar dagen geleden, en dat lijken profetische woorden.

Er staat een vraagteken achter deelname van Medvedev, al dan niet als nummer één van de wereld , aan Wimbledon en het lijkt erop dat hij op z’n minst aan extra eisen moet voldoen voordat hij het heilige Londense gras mag betreden. De Britse minister van Sport, Nigel Huddleston, is in gesprek met organisator All-England Lawn Tennis Club (AELTC) over die precieze voorwaarden.

Het lijkt erop uit te draaien dat van Medvedev wordt verlangd dat hij op z’n minst publiekelijk afstand neemt van de acties van Poetin. Pas als Medvedev persoonlijk verzekert de oorlog niet te steunen, springt het licht voor deelname op groen.

Russische vlag

“We zijn met verschillende organisatoren en sportbonden in overleg”, aldus Huddleston. “Niemand, maar dan ook echt niemand zou onder Russische vlag moeten mogen deelnemen aan sportevenementen. Sterker nog, ik denk dat we een stap verder moeten gaan.”

“Ik denk dat we onszelf moeten kunnen verzekeren van het feit dat er geen medestanders van Poetin deelnemen aan sportwedstrijden en we onderzoeken momenteel hoe we dit kunnen bewerkstelligen”, vervolgt diezelfde Huddleston. “Sowieso vind ik het ontoelaatbaar dat er op dit moment sporters deelnemen aan wedstrijden onder Russische vlag.”

Huddleston stelt dat Groot-Brittannië samen met andere overheden nadenkt over de juiste manier voor een globale aanpak, zodat overal dezelfde voorwaarden gelden. “We onderzoeken hoe we deze zaak het beste kunnen aanpakken, want ik denk dat niemand erop zit te wachten dat sporters de Russische vlag vertegenwoordigen, al helemaal niet als die betreffende sporter steun verleent aan Poetin en zijn regime.”

Mazepin ontslagen

Medvedev heeft op zijn beurt al duidelijk laten doorschemeren dat hij helemaal geen oorlog wil en juist groot voorstander is van vrede . Of hij ook wil voldoen aan deze aanvullende voorwaarden is echter een tweede, omdat er toch wel iets extra’s van hem wordt verlangd. Ook voelt niet iedere Russische atleet de vrijheid om zich tegen het Kremlin uit te spreken.

De aanvullende voorwaarden komen niet als een totale verrassing, aangezien eerder al werd besloten om Formule 1-coureur Nikita Mazepin te weren van deelname aan de Grand Prix van Groot-Brittannië. Niet veel later loste dit probleem zich vanzelf op toen Haas besloot Mazepin te ontslaan. Geen twee zaken zijn echter precies hetzelfde, omdat Mazepin steun geniet van zijn vader die als oligarch weer nauwe banden met Poetin onderhoudt.

De Nederlandse wielerbond heeft momenteel het standpunt dat zelfs geen individuele Russische renners aan de koers mogen meedoen.

