Op Twitter spreekt de tweevoudig Wimbledon-kampioen zich uit over het feit dat het grastoernooi een exhibition zou zijn. ""Ik volg golf op de voet en heb geen idee hoeveel rankingpunten de winnaar van de Masters krijgt."

"Mijn vrienden en ik houden van voetbal en niemand van ons weet hoeveel rankingpunten een team krijgt voor het winnen van het WK."

"Maar ik zou je precies kunnen vertellen wie de World Cup en de Masters heeft gewonnen. Ik vermoed dat de meeste mensen die over een paar weken op centre court de finale van Wimbledon kijken, niet zouden weten hoeveel rankingpunten een speler krijgt voor het winnen van een wedstrijd in de derde ronde. Maar ik garandeer je dat ze zich zullen herinneren wie er wint. Wimbledon zal nooit een exhibition worden en zal nooit als een exhibition gezien worden. Einde discussie."

Paire walgt van beslissing

Benoît Paire heeft gisteren van zich doen laten horen door hard uit te halen naar de ATP. De Fransman vraagt zich af voor wie de ATP nou daadwerkelijk werkt. "Ik wil het echter hebben over Wimbledon. ik zou graag willen weten of ATP de spelers of Rusland verdedigt. Daarom wilde ik met jullie praten. Omdat we nu een toernooi gaan spelen zonder punten. Toen sommige spelers COVID hadden we zeiden niet: we moeten het toernooi helemaal annuleren. Maar nu hebben we drie of vier Russische spelers, waaronder Medvedev, en strijden we tegen Wimbledon."

"Ik vind het jammer, want als we zouden luisteren naar alle spelers, dan zou niemand hier niets van begrijpen. 99% van de spelers willen punten verdienen en het toernooi spelen zoals het altijd was. Dus ik wil weten of de ATP spelers wil verdedigen of Rusland."

"Ik ga daarheen om mijn prijzengeld op te halen, zoals ik zou doen voor een exhibition. Maar de vraag is: waarom hebben ze niet van tevoren met alle spelers gepraat? Ja, ze zeggen dat er een raad was die heeft gestemd, maar niemand heeft ons hierover geïnformeerd. Als het oorlog is tussen de ATP en Wimbledon is dat niet goed voor ons als spelers omdat we normaal willen spelen."

"Het spijt me voor Rusland en de Russen, maar zij zijn degenen die alle problemen veroorzaken. En alle ATP-spelers zijn de slachtoffers die daadwerkelijk de prijs betalen - Benoît Paire

Medvedev snapt keuze wel

Op de persconferentie na zijn gewonnen eersterondepartij tegen de Argentijn Facundo Bagnis werd de Rus wederom gevraagd naar zijn mening over het besluit van de ATP en WTA om geen punten toe te kennen op Wimbledon.

"Het is niet makkelijk om op het ATP-besluit in te gaan, maar toen ik de uitleg van de ATP zag in hun FAQ kon ik me daar in vinden. Ze legden daarin goed uit waarom ze dat besluit hadden genomen in plaats van slechts een statement te maken waarin staat: dit is het.

Ik had niet hetzelfde bij de uitleg van de toernooiorganisatie van Wimbledon. En dan gaat het er me niet om welke beslissing goed of fout is, maar in het uitleggen van de beslissingen vond ik de ATP duidelijker en consequenter."

Opmerkelijk is dat als Djokovic zowel de Roland Garros als Wimbledon wint, hij 2000 punten minder heeft dan waar hij momenteel op de wereldranglijst op staat. Medvedev en Alexander Zverev, de huidige nummers twee en drie van de wereld, bereikten vorig jaar 'slechts' de vierde ronde op Wimbledon, en daardoor zullen ze slechts 180 punten verliezen op Wimbledon, waardoor ze Djokovic allebei voorbijgaan op de wereldranglijst.

"Als ik niet mag spelen ga ik me gewoon voorbereiden op de volgende toernooien en het toernooi volgen vanaf afstand. Als ik nummer één word zonder te spelen, good for me! Als er wel punten te verdienen zijn en ik geen nummer één kan worden omdat ik niet mee mag spelen zou ik natuurlijk teleurgesteld zijn. Het is wat het is, ik heb geen invloed op de beslissingen van zowel de ATP als van Wimbledon", aldus Medvedev.

Roland Garros | "Keuze van ATP is logischer dan van Wimbledon" - Medvedev over deelname Wimbledon

