Volgens zijn coach Carlos Moya maakt Nadal zich daar echter niet druk over. Het vooruitzicht dat hij met Wimbledon nog dichter bij een Calender Grand Slam kan komen, doet hem weinig: "Het is een realistisch doel omdat hij de enige is die het kan bereiken dit jaar, maar we zien het als iets dat heel ver weg is. Niet iets waarvan we de helft al bereikt hebben."

Toch is Nadal feitelijk op de helft na het winnen van de Australian Open en Roland Garros. Slechts twee personen wisten ooit alle vier de grandslams in een kalenderjaar te winnen. Don Budge deed dit in 1938 en de legendarische Rod Laver kreeg het zelfs twee keer voor elkaar in 1962 en 1969.

Ad

Roland Garros | Dit zijn de hoogtepunten van de finale tussen Rafael Nadal en Casper Ruud

Tennis Tour de France | Israel-Premier Tech met 'ervaren' achttal richting Tour, focus op dagsucces 4 UUR GELEDEN

Novak Djokovic is meerdere keren dicht bij een Calender Grand Slam geweest, maar steeds lukte het de Serviër net niet. In 2015 en 2016 won hij weliswaar vier majors op rij, maar niet allemaal in een kalenderjaar. Vorig jaar was het opnieuw bijna raak na overwinningen in Melbourne, Parijs en Londen, maar in de finale van de US Open was Daniil Medvedev te sterk.

"Het is de eerste keer in zijn carriere dat hij zich in deze positie bevindt, maar op het moment ligt hij er niet wakker van. Als team is er per definitie weinig waar we wakker van liggen en dit is zeker niet één van die dingen. We moeten stap voor stap verder gaan. Het is niet iets waar we het over hebben en het is ook geen belangrijk doel, maar dat betekent niet dat we het niet gaan proberen", aldus Moya.

Wimbledon

Wimbledon lijkt op voorhand het grootste struikelblok te worden voor de Calender Grand Slam. Gras is traditioneel de minste ondergrond van Nadal en de voorbereiding is allesbehalve ideaal verlopen. Nadal moest na Roland Garros herstellen van een voetblessure en speelde geen enkele wedstrijd meer. Daarom speelt de Spanjaard deze week een invitational event op de Hurlingham Club. Zo kan hij toch nog een beetje wennen aan het Engelse gras.

Volgens Moya is de voorbereiding ondanks het blessureleed goed geweest: "We hebben een behoorlijk goede trainingsweek gehad op Mallorca, ook al is het gras daar anders dan in Londen. Misschien kost het Nadal daarom even om zich aan te passen aan het Engelse gras.

Tennis | Nadal traint op Mallorca

"Op dit moment is het belangrijkste dat Nadal uren maakt op de baan en dat zijn voet goed voelt. Beetje bij beetje zal hij het tempo opvoeren en we hopen dat de loting meezit in de eerste wedstrijden", aldus Moya.

De coach van Nadal is waakzaam voor outsiders de eerste paar rondes: "Op Wimbledon zijn er altijd verrassingen. Het maakt niet uit tegen wie je speelt in de eerste paar rondes, het gaat erom welk type tegenstander je voor je krijgt. Je moet oppassen voor de mannen met de harde klappen. Hij moet nu twee oefenwedstrijden spelen en dan blijft mijn vertrouwen torenhoog. Hij kan perfect op gras spelen."

Waar kijk je?

Vanaf maandag 27 juni t/m zondag 10 juli strijden de beste tennissers op het hoofdtoernooi voor eeuwige roem op het heilige gras van WImbledon. Mis niks van dit tennisspektakel via de kanalen van Eurosport, of stream reclamevrij via discovery+.

Tennis Tennis | Nadal traint op Mallorca 4 UUR GELEDEN