“Ik denk dat ik de eerste paar sets niet goed serveerde. Hij serveerde buitengewoon goed, zoals je dat van hem zou verwachten.

“Vervolgens verloor ik in de vierde set een servicegame op 30-0 die ik niet had mogen verliezen. Ik miste een of twee relatief makkelijke ballen in die game, en vooral die backhand op deuce had ik eigenlijk nooit mogen missen."

"Toen ik kansen kreeg op zijn service serveerde hij geweldig en kreeg ik niet veel kansen. En als hij geen eerste service insloeg waren zijn tweede services bijna net zo goed, waardoor ik alsnog geen kans kreeg.

Geen voorspellingen

Ondanks zijn vroege uitschakeling vindt Murray dat het niet aan zijn voorbereiding heeft gelegen, ondanks dat hij twee weken geleden geblesseerd moest afhaken voor Queens. "Ik had niet het gevoel dat ik voorafgaand aan het toernooi niet in vorm was. Ik denk dat ik fysiek prima in orde was en ben. Ik heb genoeg wedstrijden gespeeld. Ik was klaar om het hier goed te doen, maar op het hoogste niveau zijn de marges enorm klein.

Gezien zijn blessureverleden is het moeilijk te voorspellen hoe lang de drievoudig Grandslam-kampioen nog in de top van het tennis kan meedoen. "Als ik fysiek in orde ben, dan blijf ik spelen. Maar het is niet makkelijk om mijn lichaam in optimale conditie te houden om op het hoogste niveau mee te kunnen doen."

"Maar met de problemen die ik de afgelopen jaren met mijn lichaam heb gehad, is het extreem moeilijk om langetermijnvoorspellingen te doen over hoe ik erover over een paar weken voorsta, laat staan ​​over een jaar."

