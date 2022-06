Eerder moesten Matteo Berrettini, finalist van vorig jaar, en Marin Cilic, voormalig US-Open kampioen en finalist tijdens de editie van 2017, het toernooi vroegtijdig beëindigen vanwege een positieve coronatest.

Door de opgave van Bautista Agut plaatst de Colombiaan Daniel Elahi Galan zich voor de derde ronde. Tot nu toe is er geen geval bekend in het vrouwenveld.

Testen zijn officieel niet meer verplicht rond het toernooi en maskers worden bijna nooit gedragen. Na het niet doorgaan van het toernooi in 2020 en de gelimiteerde editie vorig jaar, waren de richtlijnen nu weer soepeler.

