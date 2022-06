"Ik begrijp dat het niet gemakkelijk is voor Russische en Belarussische tennissers om de beslissing om ze uit te sluiten te accepteren, maar hetzelfde geldt voor degenen die punten verliezen en degenen die ze niet kunnen verdienen", legde Berrettini uit, die zijn punten die hij won door het bereiken van de finale zal kwijtraken.

"Ik heb een aantal belangrijke beslissingen genomen als het gaat over mijn blessures. Ik heb besloten het niet te forceren en Roland Garros over te slaan. als ik het van tevoren had geweten, had ik waarschijnlijk iets veranderd", aldus de 26-jarige Italiaan.

Roland Garros kwam te vroeg voor Berrettini vanwege een handblessure waar hij al maanden last van heeft.

"Ik begrijp dat het voor iedereen een moeilijke zaak is, maar ik ben genoeg gestraft. Ik had liever gehad dat deze beslissing anders was genomen en dat misschien ook de spelers om hun mening werd gevraagd. Niemand heeft ons gebeld of om een ​​mening gevraagd, zo zou het niet moeten werken."

