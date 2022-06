De organisatoren van Wimbledon hebben aangekondigd dat het prijzengeld voor Wimbledon dit jaar een recordbedrag van 40,3 miljoen pond bedraagt.

De winnaars van zowel het heren- als het damesenkelspeltoernooi ontvangen beide 2 miljoen pond, wat minder is dan de 2,35 miljoen die Novak Djokovic ontving voor zijn zege in 2019.

De 2020-editie van het toernooi werd geannuleerd. Het publiek keerde vorig jaar terug op de All England Club, al was de capaciteit bij lange na niet volledig.

"Eerlijkere verdeling"

Ian Hewitt, voorzitter van de All England Club, reageert opgetogen over het prijzengeld.

"Vanaf de eerste ronde van de kwalificatie tot de kampioenen, de verdeling van het prijzengeld is eerlijker dan ooit, juist om te laten zien dat alle spelers belangrijk zijn voor het toernooi."

"Wimbledon is één van de meest toonaangevende toernooien in de tennissport, en we kijken er heel erg naar uit om dit jaar ons 100-jarig jubileum van het Centre Court te vieren.

