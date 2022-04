Al sinds het moment dat Rusland besloot om oorlog te voeren met Oekraïne wordt getwijfeld over de status van Russische sporters, zelfs als het deelname onder neutrale vlag betreft. Zo mochten er geen Russen in actie komen tijdens de Paralympische Spelen, werd Formule 1-coureur Nikita Mazepin ontslagen door Haas en nu hangt er een sluier over het deelnemersveld van Wimbledon.

Mazepin werd al verbannen van deelname aan de Grand Prix van Groot-Brittannië en hetzelfde lot lijkt Medvedev beschoren als het gaat om deelname aan Wimbledon. Er kwam eerder al naar buiten dat Russische en Belarussische tennissers een schriftelijke verklaring moesten ondertekenen om afstand te nemen van Vladimir Poetin, maar zelfs dat lijkt nu niet meer genoeg.

Ad

Nu de oorlog een nóg grimmigere fase lijkt in te gaan en er wordt opgeroepen om nog strengere sancties tegen Rusland in te stellen, gaan er ook binnen de sportwereld stemmen op om door te pakken. Met name in Groot-Brittannië, dat zich op dit gebied niet lijkt in te houden.

Tennis Tennis | ATP grijpt in na toename wangedrag en kondigt zwaardere straffen aan EEN UUR GELEDEN

Tennis | Wilander steunt oproep Svitolina aan ATP en WTA - “Maak van Russen neutrale sporters”

ATP en WTA beperkt

Hier komt nog bij dat de organisator van Wimbledon, de All-England (AELTC), zichzelf als private club nog meer ruimte gunt om een eigen plan te trekken in vergelijking met de ATP en WTA. The Telegraph vernam van bronnen binnen deze club dat deelname van Medvedev aan Wimbledon 2022 aan een zijden draadje hangt.

Medvedev plus andere Russen en Belarussen zouden sterk staan in een juridische strijd – dit omdat een individuele sporter feitelijk niets kan doen aan een geopolitieke situatie – met zowel de ATP als WTA, maar tegenover de AELTC ligt dit toch een stukje anders. Vandaar dat de nummer twee van de wereld moet vrezen niet te worden toegelaten tot Wimbledon.

Indian Wells | “Ik weet niet hoe lang ik nog kan tennissen” - Medvedev over het uitsluiten Russen

Minister van Sport

“Private clubs hebben meer vrijheid om te bepalen wie mag meedoen en wie niet, waardoor er op het gebied van regelgeving minder beperkingen zijn”, aldus één van de bronnen tegenover de krant. “Als je een tour runt op het gebied van tennis, zoals de ATP en WTA, kun je iemand schorsen als er aantoonbaar sprake is van matchfixing of dopinggebruik, maar voor Wimbledon liggen de kaarten anders. Wimbledon kan omzeilen dat het gebande tennissers onmogelijk wordt gemaakt om in levensonderhoud te voorzien.”

De deadline voor de inschrijving van Wimbledon is medio mei. De AELTC heeft dus nog een paar weken om de knoop definitief door te hakken. Als wordt besloten om Medvedev te weren op basis van zijn nationaliteit, geldt dit uiteraard ook voor alle andere Russische en Belarussische tennissers.

Overigens lijkt de organisatie van Wimbledon rugdekking te krijgen van de minister van Sport, Nigel Huddleston, die niet van plan is om af te wijken van de ingezette strategie. De eerste dag van de 2022-editie van Wimbledon staat 27 juni op het programma.

Tennis | "Er is meer wat we kunnen doen" - Svitolina bedroefd over oorlogssituatie in thuisland

WAAR KIJK JE?

Wimbledon start 27 juni en twee weken lang zie je prachtig grastennis op Eurosport. Wil je echt geen enkele bal missen? Stream dan via discovery+

Tennis Golf | Gestopte tennisster Barty wint golftoernooi en verdient 20 Euro 19 UUR GELEDEN