Wie? Wat? Waar? Wanneer? Waarom? Vlak voordat The Championships van start gaat in Zuid-Londen komende week, hierbij nog even op een rijtje welke maatregelen er over en weer zijn getroffen door Wimbledon enerzijds en de ATP/WTA anderzijds.

Belangrijk om te weten in dit kader is dat de professionele tennissport meerdere belanghebbende overkoepelende organisaties kent. Zo zijn de vier majors niet aan te merken als ATP/WTA-toernooien, maar maken zij wel onderdeel uit van dezelfde jaarkalender als zulke events.

Bovendien zijn op de Grand Slam-toernooien (de meeste) ranglijstpunten te verdienen voor spelers, de ranglijst die is ingesteld door… de ATP en WTA. Verder wordt middels diezelfde ranglijst bepaald wie er wel en niet in aanmerking komt voor deelname aan toernooien. Hier ligt het conflict rondom Wimbledon 2022.

Maatregel

Op 20 april bracht de leiding van Wimbledon naar buiten dat het “met diepe treurnis” heeft besloten om Russische en Belarussiche spelers te weren als gevolg van het conflict in Oekraïne. “Het zou onacceptabel zijn om het Russische regime te laten profiteren van de betrokkenheid van Russen of Belarussen op Wimbledon”, werd onder meer geargumenteerd.

Alternatieve maatregelen — zoals de spelers in kwestie een anti-oorlog document laten ondertekenen voor deelname — werden als “gevaarlijk” beschouwd voor die spelers. Een “verdrietig” besluit, aangezien individuele spelers de dupe worden van iets waar ze niets aan kunnen doen.

Tegenmaatregel

Tot die spelers behoren natuurlijk nummer één van de wereld Daniil Medvedev, nummer acht Andrey Rublev en nummer zes Aryna Sabalenka, die al snel op de steun van de ATP en WTA konden rekenen. Nadat deze overkoepelende organisaties van respectievelijk het mannentennis en vrouwentennis op dezelfde dag met afkeuring reageerden, volgde precies een maand later — op 20 mei — officieel hun snoeiharde tegenmaatregel: verwijdering van rankingpunten.

“De mogelijkheid voor spelers van elke nationaliteit om aan toernooien deel te kunnen nemen op basis van hun verdiensten — zonder discriminatie — is fundamenteel voor de tour”, liet de ATP weten. “De beslissing van Wimbledon om Russische en Wit-Russische spelers niet toe te laten ondermijnt het principe en de integriteit van het systeem en is niet in overeenstemming met de onderlinge ranglijstovereenkomst. Met treurnis en tegenzin zien wij geen andere optie dan het verwijderen van rankingpunten voor Wimbledon 2022.”

De WTA Tour bracht een gelijksoortig statement uit, waarin ook wordt opgemerkt dat dergelijke beslissingen nooit “geïsoleerd” genomen mogen worden, maar altijd in samenspraak. “Het was belangrijk om te voorkomen dat er een precedent wordt geschapen voor eenzijdige beslissingen door toernooien. Onze tour gedijt bij gedeelde principes en gedeeld bestuur.”

Gevolgen

De sanctie heeft grote gevolgen voor bepaalde spelers. De punten die in 2021 werden verdiend in Londen komen immers te vervallen, zonder dat die punten verdedigd kunnen worden. Djokovic, die de beslissing van Wimbledon ook streng afkeurde is het grootste slachtoffer. De Serviër zal de 2000 punten voor zijn zege vorig jaar zien verdampen, met een significante daling op de wereldranglijst tot gevolg.

Sommige mindere goden die vorig jaar een klapper maakten op het heilige gras en hun rankingpositie grotendeels ontlenen aan dat resultaat, zullen kelderen in de rankings. Ironisch genoeg wordt Medvedev, die slechts 180 punten scoorde in Londen in 2021, nauwelijks getroffen. Zijn nummer één-positie is in zekere zin door Wimbledon veiliggesteld.

47 miljoen

Hoewel er bij veel spelers boosheid was over de stevige tegenmaatregel, waardoor Wimbledon overigens technisch gezien als demonstratietoernooi aangemerkt kan worden dit jaar, heeft het niet geleid tot massale afmeldingen. Nagenoeg alle spelers die in aanmerking komen voor deelname en geen fysieke klachten hebben, doen ‘gewoon’ mee.

Ondanks de breedgedragen ontevredenheid en verontwaardiging over de situatie zijn rechtszaken en boycots vooralsnog uitgebleven en is de angst voor een daling van het prijzengeld ook onterecht gebleken. Sterker nog, de geldpot heeft een recordhoogte dit jaar met omgerekend zo’n 47 miljoen euro.

De kampioenen in het enkelspel nemen per persoon een slordige 2,3 miljoen euro mee naar huis, terwijl alleen deelname al genoeg is voor een cheque van een kleine zestigduizend euro.

Kortom: vrijwel niemand is blij, maar bijna iedereen die mee kán doen, is van de partij. Het zal de kracht van Wimbledon zijn, het oudste tennistoernooi met de rijkste geschiedenis.

Overigens heeft voor de start van Wimbledon de Amerikaanse tennisbond USTA alvast kenbaar gemaakt niet het voorbeeld van de Britten te zullen volgen tijdens de US Open. Russen en Wit-Russen zijn welkom om deel te nemen in New York, mist onder neutrale vlag.

