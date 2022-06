Kyrgios en Kokkinankis hopen in Londen hun dubbelsucces van tijdens de Australian Open te herhalen. De twee landgenoten wonnen begin dit jaar in hun thuisland verrassend de titel in het dubbelspel

In de finale waren Kyrgios en Kokkinakis in twee sets te sterk voor twee andere Australiers, Matthew Ebden en Max Purcell

Tijdens Roland Garros eerder dit jaar deden de twee niet mee aan het dubbelspeltoernooi. Kyrgios verkoos een paar weken in eigen land boven het spelen op het gemalen baksteen in Parijs.

Format te lang

Het koppel uit 'Down Under' wordt dus herenigd op het heilige gras van Wimbledon, maar 'bad boy' Kyrgios is allesbehalve tevreden over het volgens hem 'te lange' format van het dubbelspeltoernooi. Op het derde Grand Slam van het jaar wordt er namelijk gespeeld om een best-of-five. Wimbledon is daarmee het enige grandslam-toernooi waar dit format wordt gehanteerd.

"Ik kijk er niet echt naar uit om best-of-five-set doubles te spelen - ik denk dat het het domste is ooit", zei de Australiër aan de vooravond van het toernooi. "Ik weet niet waarom het best-of-five-sets is. Niemand wil best-of-five-set dubbels spelen, niemand wil best-of-five-set dubbels kijken.

"Ik kijk ernaar uit om te spelen, maar ik vrees er ook voor dat het straks 1-1 in sets staan en ik nog drie sets moet gaan dubbelen. Dat is waarom ik hier nog nooit heb gespeeld. Het slaat echt nergens op, want in het verleden heb ik het hier redelijk goed gedaan in de singles, dus ik ga niet op mijn vrije dag een potentiële vijfsetter in de dubbels spelen."

Jubb in eerste ronde

Kyrgios begint morgen aan zijn eersterondepartij in het singlestoernooi. De flamboyante Australiër gaat het opnemen tegen Paul Jubb, de nummer 219 van de wereld.

Jubb heeft als Engelsman een wildcard gekregen voor Wimbledon, net als de Nederlander Tim van Rijthoven, voor wie het toernooi later vanmiddag al gaat beginnen.

