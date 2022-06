Tegenover het Algemeen Dagblad bevestigt Van Rijthoven het goed nieuws. "We hebben de wildcard binnen. Ik ga voor het eerst in mijn carrière in het hoofdtoernooi van een grandslam spelen. Het is echt fantastisch."

Ad

Het is de eerste keer dat de geboren Roosendaler meedoet aan het hoofdtoernooi van een Grand Slam. Tijdens de kwalificaties voor Roland Garros verloor Van Rijthoven in de laatste ronde, waardoor hij deelname aan een Grand Slam nog moest uitstellen.

Tennis Tennis | "Ik dacht dat ik het kwijt was" - Mouratglou over beslissing om te stoppen met Williams 2 UUR GELEDEN

WAAR KIJK JE?

Vanaf maandag 27 juni t/m zondag 10 juli strijden de beste tennissers voor eeuwige roem op het heilige gras van WImbledon. Mis niks van dit tennisspektakel via de kanalen van Eurosport, of stream reclamevrij via discovery+

Tennis Tennis | Medvedev wederom aan kop, Djokovic zakt door de rankings 3 UUR GELEDEN