De sensatie van Rosmalen gaat dus in de eerste ronde uitkomen tegen Federico Delbonis, die normaal gesproken niet bekend staat als een grasspecialist. De Argentijn kwam in zes optredens nog nooit voorbij de eerste ronde in Londen.

Bovendien heeft de huidige nummer 85 van de wereld 'slechts' twee ATP-titels op zijn naam staan, die hij allebei op gravel behaalde. Al met al kan er gesproken worden over een gunstige loting voor de geboren Roosendaler.

Van Rijthoven dankt zijn plek in de eerste ronde vanwege de wildcard die hij een paar weken terug ontving van de organisatie van het Londense Grandslam-toernooi. Mocht de Nederlander zijn pot tegen de Argentijn winnen, dan wacht in de tweede ronde Reilly Opelka of Carlos Taberner voor hem.

Van de Zandschulp treft veteraan

Ook de andere Nederlandse mannen zullen niet ontevreden zijn over de namen die er voor hen uit de koker zijn gekomen. Botic van de Zandschulp, de hoogste geplaatste Nederlander op Wimbledon, gaat het opnemen tegen veteraan Feliciano Lopez.

De 40-jarige veteraan is meer dan geduchte grasspeler, want hij won vier van zijn zeven ATP-titels op gras. Twee daarvan waren op het wereldberoemde Queens, het bekendste voorbereidingstoernooi van Wimbledon. Ook won de Spanjaard - die tegenwoordig onder meer toernooidirecteur is van het Masters-toernooi van Madrid - ook twee keer het ATP-toernooi van Eastbourne.

Afgelopen week kwam Tallon Griekspoor Lopez tegen op het ATP-toernooi van Mallorca en de Nederlander was in twee tiebreaks te sterk voor de Spanjaard. Voor tips over hoe je Lopez kunt verschalken kan de Veenendaler dus terecht bij zijn jongere landgenoot.

Griekspoor en Rus

Waar Griekspoor van de Zandschulp dus kan helpen met diens huiswerk kan dat andersom ook redelijk goed. Eerstgenoemde is in de loting namelijk gekoppeld aan Fabio Fognini, de huidige nummer 62 van de wereld.

Eerder dit jaar stonden van de Zandschulp en Fognini tegenover elkaar in de derde ronde van Roland Garros. Toen moest de flamboyante Italiaan opegeven vanwege een blessure.

Aranxta Rus gaat in de eerste ronde uitkomen tegen de Amerikaanse qualifier Catherine Harrison, de nummer 264 van de wereldranglijst. Rus hoopt voor het eerst sinds tien jaar de tweede ronde te bereiken. Alleen in 2012 kwam de Nederlandse voorbij de eerste ronde.

Favorieten

Titelverdediger Novak Djokovic mag het in de eerste ronde opnemen tegen de Zuid-Koreaan Soonwoo Kwon, op dit moment de nummer 75 van de wereld. Rafael Nadal komt aan de andere kant van het schema de Argentijn Francisco Cerundolo tegen, die op dit moment de 42e plek op de wereldranglijst bezet.

Bij de vrouwen gaat topfavoriete Iga Swiatek het opnemen tegen de Koratische qualifier Jana Pett. Anett Kontaveit, de nummer twee van de plaatsingslijst, gaat spelen tegen Bernarda Pera.

Serena Williams gaat haar rentree maken tegen de Française Harmony Tan, de huidige nummer 113 van de wereld.

