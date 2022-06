POLITIEK

Wimbledon is dit jaar anders dan anders. Het Russisch-Oekraïense conflict heeft namelijk hevige invloed op het evenement. De organisatie besloot de drastische maatregel te nemen om alle (Wit-)Russische tennissers — inclusief nummer één van de wereld Daniil Medvedev — te weren.

De tegenmaatregel vanuit de ATP (Association of Tennis Professionals) en WTA (Women’s Tennis Association) was dan ook heftig: géén ranglijstpunten op Wimbledon dit jaar. Het één en ander maakt dat er de komende weken op het heilige gras alleen wordt gespeeld om de eer en het (vele) prijzengeld. Een situatie die verre van alle spelers waarderen, maar wel degelijk definitief is.

Het veld is gelukkig niet verder verzwakt door afmeldingen als gevolg van het puntengebrek, maar de afwezigheid van top10-spelers Medvedev, Andrey Rublev en Aryna Sabalenka wordt gevoeld.

DJOKOVIC-NADAL WEDLOOP: 22-20

Er ligt druk op de schouders van Novak Djokovic. De Serviër zag zijn grote rivaal Rafael Nadal vriend en vijand verrassen, door de eerste twee Grand Slam-toernooien van 2022 op zijn naam te schrijven. De teller bij de Spanjaard staat nu op 22 eindzeges op de majors, twee meer dan de man uit Belgrado, die niet mee mocht doen op de Australian Open en als ongevaccineerde hoogstwaarschijnlijk ook de US Open niet zal kunnen spelen.

Het laatste Grand Slam-toernooi dat Djokovic wist te veroveren was Wimbledon vorig jaar. Op de US Open verzuimde hij vervolgens het (Calendar) Grand Slam te vervolmaken. Wonderlijk genoeg is nu Nadal in de race om alle vier de Grand Slam-toernooien in één seizoen te winnen. Beide mannen speelden geen officiële voorbereidingstoernooien op Wimbledon dit jaar, dus uitspraken over hun vorm op gras zijn niet te doen.

Nadal deed na zijn zege op Roland Garros een speciale ingreep aan zijn chronisch pijnlijke voet. Het feit dat de tweevoudig kampioen meedoet in Londen betekent dat hij er klaar voor is. Djokovic kan op zijn beurt voor de zevende keer Wimbledon winnen en Pete Sampras evenaren. Het record is in handen van Roger Federer, die acht keer de winnaarstrofee in de wacht sleepte.

SERENA SURPRISE

Federer is niet van de partij op Wimbledon dit jaar, maar collega-veertiger Serena Williams gaat het wel weer proberen. Niemand rekende erop, maar plotseling kwam toch het bericht naar buiten dat de Amerikaanse legende met een wildcard mee gaat doen. Het laatste toernooi dat de 23-voudig Grand Slam-kampioene speelde, was Wimbledon vorig jaar. Destijds gaf ze met een hamstringblessure op in de eerste ronde.

Door haar lange inactiviteit staat Williams momenteel buiten de top1000 op de ranglijst, waardoor een wildcard haar enige optie was voor deelname. Bij het grastoernooi van Eastbourne, in de week voor Wimbledon, maakte de voormalig nummer één van de wereld een winnende rentree op de baan. Dat deed ze in het dubbelspel aan de zijde van Ons Jabeur.

Tijdens het evenement gaf Williams aan niet al te ver vooruit te kijken. "Ik bekijk het van dag tot dag. Of ik volgend jaar nog speel kan ik niet zeggen. Ik hou van tennis, daarom sta ik er weer, maar ik hou ook van mijn activiteiten buiten de baan." Hoe dan ook: Wimbledon heeft op het laatste moment een zevenvoudig kampioene aan het speelschema toe kunnen voegen.

DRIE NEDERLANDSE MANNEN

Naast Williams kon ook Tim van Rijthoven rekenen op een wildcard in Londen. De Nederlander maakte furore, door het ATP-toernooi van Rosmalen te claimen, terwijl hijaan de start van dat grasevenement nooit een partij had gewonnen op de ATP Tour. In de finale versloeg de 25-jarige Roosendaler zelfs Medvedev, nadat hij in de halve eindstrijd reeds afrekende met Felix Auger-Aliassime.

De waanzinnige prestatie bracht Van Rijthoven op de rand van de top100 en werd beloond met een wildcard voor het hoofdtoernooi op Wimbledon. Daarin staan natuurlijk ook de geplaatste Botic van de Zandschulp en de eveneens rechtstreeks toegelaten Tallon Griekspoor, die op hun beurt uitstekende momenten kenden in aanloop naar Wimbledon.

Van de Zandschulp, dicht bij een doorbraak in de top25, schopte het tot de halve finale bij het historische ATP 500-toernooi van Queen’s. Griekspoor excelleerde op het gras van Mallorca. Met drie spelers is Nederland dit jaar weer eens sterk vertegenwoordigd in het mannentoernooi op Wimbledon.

WIE STOPT IGA SWIATEK?

35. Dat is het aantal wedstrijden dat Iga Swiatek op rij heeft gewonnen wanneer ze aan Wimbledon begint. Na hardcourt en gravel is het ook voor de 21-jarige Poolse tijd om het gras op te stappen. Sinds haar overwinning op Roland Garros is Swiatek niet op de wedstrijdbaan verschenen. Ze koos voor een rustige voorbereiding in eigen land, waar buiten hoofdstad Warschau de nodige grasbanen liggen.

De ondergrond is door Swiatek getypeerd als “tricky”. De nummer één van de wereld gaat naar eigen zeggen ook zonder verwachtingen de uitdaging tegemoet. Toch heeft ze in het verleden al bewezen goed uit de voeten te kunnen op gras, door in 2018 het juniorentoernooi te winnen en vorig jaar tot de laatste zestien te geraken.

Van titelhouder en grasspecialiste Ashleigh Barty zal Swiatek in elk geval geen last hebben, aangezien de Australische met tennispensioen ging eerder dit jaar. Zolang ze niet verliest, wordt het vrouwentennis — ook op Wimbledon — beheerst door de simpele vraag: wie stopt Iga Swiatek?

