Op 29 juni 2021 stond Serena Williams voor het laatst op de baan, toevalligerwijs ook op Wimbledon. De Amerikaanse moest in haar partij tegen Aliaksandra Sasnovich in de eerste ronde wegens een blessure opgeven.

Bijna precies een jaar later keert Williams terug op WImbledon en is de cirkel dus rond. Eerst gaat de 40-jarige dubbelen met de Israëlische Ons Jabeur op het toernooi van Eastbourne en vanaf 27 juni kunnen tennisfans zich verheugen op hun optreden op Wimbledon, want de twee gaan samen ook de strijd aan in Londen.

Dinsdag maakten de organisatoren bekend dat Williams een singles-wildcard zou krijgen voor het Grand Slam-toernooi. Maar waarom keert Williams nu terug? Afgezien van een paar geruchten, wees weinig op een terugkeer van de Amerikaanse legende. En wat zijn haar kansen op Wimbledon eigenlijk?

Geliefde plek

Williams maakt haar rentree op de plek waar ze zo vaak successen beleefde. De Amerikaanse won zeven van haar 23 Grand Slam-titels op Wimbledon. Naast de Australian Open (7) en de Masters in Miami (8) is het enige Grand Slam op gras één van Williams' meest succesvolle toernooien.

Daarnaast houdt ze van het snelle spel op gras. Haar krachtige opslag en krachtige groundstrokes kunnen voor veel tegenstanders een probleem vormen, zelfs na zo'n lange pauze. Bovendien kan de 40-jarige altijd terugvallen op een schat aan ervaring op gras.

Het is echter niet vreemd dat Williams het gravelseizoen en dus ook Roland Garros oversloeg. Gravel was nooit de favoriete ondergrond van de Amerikaanse.

De favorieten op Wimbledon zijn de nummer één van de wereld Iga Swiatek, finaliste van vorig jaar Karolina Pliskova en Coco Gauff, die onlangs verloor van Swiatek in de finale van Roland Garros . Daarachter ontstaat er een gat waar Williams wellicht in kan duiken, want buiten een paar vrouwen zijn er niet veel speelsters die constant kunnen presteren, helemaal niet op gras.

Fitheid

De staat van haar fysieke fitheid blijft voorlopig onbeantwoord, maar je mag ervan uitgaan dat Williams alleen topfit aan de start van Wimbledon zal willen verschijnen.

Tijdens haar dubbel met Jabeur in Eastbourne zal ze niet alleen willen werken aan haar fitheid, maar het is misschien nog wel belangrijker dat Williams ook weer wedstrijdritme opdoet, iets wat ze een jaar lang niet heeft kunnen doen.

Wiliams mag dankzij de wildcard wel starten in Londen, maar het brengt ook een nadeel met zich mee. Doordat ze ongeplaatst is kan de Amerikaanse in de eerste ronde aan iedere speler in het deelnemersveld gekoppeld worden, ook nummer één Iga Swiatek.

