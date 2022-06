Serena Williams lijkt dit jaar weer in actie te komen op Wimbledon, de plaats waar ze 12 maanden geleden voor het laatst in competitieverband verscheen.

Williams heeft niet meer gespeeld sinds ze haar linkerbeen blesseerde in de eerste ronde van het toernooi van vorig jaar, maar staat nu weer op de baan op de All England Club.

Ze plaatste de aankondiging op social media, met een foto van haar trainers en de woorden: "SW en SW19. Het is een datum. 2022, ik zie jullie daar." SW is een verwijzing naar haar eigen naam, terwijl SW19 de postcode is waar Wimbledon in Londen is gevestigd.

Beschermde status

De voormalige nummer één van de wereld is sinds haar laatste wedstrijd op het Engelse gras gezakt naar de 1208e plaats op de wereldranglijst, maar door haar beschermde status is ze verzekerd van een plek in het hoofdtoernooi.

De Amerikaanse heeft Wimbledon zeven keer gewonnen in het enkelspel en zes keer wist ze met zus Venus de titel bij de dubbels binnen te slepen, meest recentelijk in 2016. Het is niet bekend of ze van plan is deel te nemen aan slechts één onderdeel of beide onderdelen.

