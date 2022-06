In een exclusief interview met Eurosport geeft tennisanalist Alex Corretja zijn mening over de kansen van Iga Swiatek op Wimbledon.

De Spanjaard ziet niet in waarom de Poolse haar dominantie van dit jaar niet kan doorzetten op het Londense gras.

"Ik denk dat Roland Garros voor Swiatek het belangrijkste moment van het jaar was. Als je namelijk al die wedstrijden wint die ze heeft gewonnen, en dan niet Roland Garros wint, dan kun je daar als speler onzeker van worden. Kan ik het wel op de grote podia?"

"Aggresiviteit kan haar helpen"

"Maar nu ze heeft gewonnen is alles duidelijk. Het is nu al een fantastisch seizoen voor haar, en waarom zou ze deze reeks niet kunnen voortzetten op gras. Ze beweegt namelijk heel goed over de baan, ze raakt de bal goed en serveert uitstekend."

"Haar agressieve spel kan heel erg van nut zijn op gras. Wellicht dat ze wat moeite heeft met haar forehand, maar met het zelfvertrouwen dat ze nu heeft zie ik niet waarom ze niet zou kunnen winnen."

"Ze heeft misschien wat ritme nodig om op gang te komen. Veel hangt ook af van de tegenstander die ze gaat treffen, want als ze iemand tegenkomt die haar in haar ritme laat komen, iets wat ze tot nu toe heeft gemist is het grasseizoen, dan zal ze erg gemotiveerd zijn om door te stomen."

"Er is op dit moment niemand met meer vertrouwen dan zij, maar ik denk wel dat ze het wedstrijd voor wedstrijd moet bekijken. Het zal moeten blijken hoe ze omgaat met het bewegen op gras en de groundstrokes die heel anders zijn dan op gravel. Maar er is geen reden waarom Swiatek het niet goed kan doen op Wimbledon om eerlijk te zijn."

