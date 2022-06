"De spelers die de titel willen winnen, zoals Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, Sascha (Alexander Zverev) en Stefanos Tsitsipas spelen niet om meer punten of om meer prijzengeld te krijgen. Ze spelen omdat ze de Wimbledon-titel willen winnen."

"Deze topsterren willen naar de finale, ze willen de sfeer proeven, ze willen er gewoon bij zijn op Wimbledon. En dat is niet veranderd doordat er geen punten worden toegekend", zei de oudste van de broers Zverev.

"Bij Wimbledon gaat het vooral om prestige. Als je er geld of punten mee verdient - prima. Het is als een soort bonus voor hen. Als je goed speelt, krijg je natuurlijk een beloning, een financiële en een paar punten."

Zverev kan zich echter ook voorstellen dat het gebrek aan punten een rol speelt voor spelers buiten de top-80 van de wereld.

"Ik denk dat het relevanter is voor spelers die in de 80, 90, 100 zijn. Ze worstelen om te overleven en dan denk je: 'Ik ga wel naar Wimbledon, maar misschien speel ik daarna wel geen toernooien? Aan het einde van het jaar moet ik ergens anders heen om punten te halen," aldus de Eurosport- expert.

Vanaf maandag 27 juni t/m zondag 10 juli strijden de beste tennissers voor eeuwige roem op het heilige gras van WImbledon. Mis niks van dit tennisspektakel via de kanalen van Eurosport, of stream reclamevrij via discovery+