Premium Tennis Novak Djokovic - Tim Van Rijthoven 18:30-20:30

Dit liveblog van Wimbledon begint niet voor 12:00 uur, want vanaf dan worden de eerste ballen geslagen. De spelers waarop we focussen kunnen best nog eens wat later starten. Zodra er wordt gespeeld, volgen er updates en hoef je niets te missen!

Van Rijthoven

Het gaat vanaf nu om het echie bij Wimbledon, want er staan lekken in de kwartfinale op het spel. En om de vierde ronde te overleven, moet nu toch echt worden afgerekend met gelijkwaardige spelers. Dit betekent spannende partijen – hopelijk – en sowieso prachtig tennis, kom maar op!

Wat te denken bijvoorbeeld van Jannik Sinner tegen Carlos Alcaraz? Het wonderkind uit Italië – Sinner stond al op alle Grand Slams in de vierde ronde – versus het wonderkind uit Spanje, dat het liefst dit jaar nog een Grand Slam wil winnen. Er kan er maar één winnen en het belooft een toffe clash te worden.

Mertens en Goffin

Uiteraard focussen we in dit liveblog ook op Van Rijthoven versus Djokovic. Kan de zomerhit van 2022 nóg een keer stunten? Het is al een prachtige zomer voor Van Rijthoven en wie weet, als hij erin slaagt onbevangen te spelen, wat er nog meer mogelijk is?!

Het is nog wat lastig inschatten hoe laat Van Rijthoven eraan begint tegen Djokovic… het kan 18:00 uur worden, maar net zo gemakkelijk 20:00 uur. Veel hangt af van Sinner en Alcaraz.

Overigens kleurt Wimbledon niet alleen oranje, maar doen de Belgen ook van zich spreken. Zowel Elise Mertens als David Goffin staat in de vierde ronde. Kunnen ook zij doorpakken richting de kwartfinale?

