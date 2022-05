Wimbledon koos ervoor om Russen en Wit-Russische spelers te weren op het toernooi dit jaar. Op andere toernooien mogen de spelers wel uitkomen. De spelers hebben alleen geen vlaggetje achter hun naam staan.

Toppers als Daniil Medvedev, Andrey Rublev en Aryna Sabalenka missen daardoor het toernooi en de karrevracht punten die op dat toernooi te winnen zijn.

Geen punten

De ATP neemt nu maatregelen zodat de impact op de betrokken spelers minder groot is. Op Wimbledon zijn dit jaar geen punten voor de wereldranglijst te verdienen. Vrouwenbond WTA sloot zich bij dit standpunt aan.

In een statement liet de bond zich hard uit over de beslissing van de organisatoren van Wimbledon. “De beslissing van Wimbledon om spelers uit te sluiten vanwege hun nationaliteit druist in tegen de principes van de ATP Tour. Eenzijdige besluiten als deze zullen een slecht precedent scheppen voor de rest van de Tour.”

Ook WTA was fel: “Wij verdedigen het recht dat WTA-spelers gelijke kansen moeten hebben om als individu te mogen spelen. Als we anders zouden beslissen, dan verlaten we onze fundamentele principes. De WTA zou een voorbeeld worden voor competities in andere regio’s om sporters te discrimineren op basis van hun nationaliteit.”

Alternatieven

Volgens de bond waren er opties voor Wimbledon om Russen en Belarussen toch te laten spelen. Zo zouden de spelers een verklaring kunnen afleggen, waarin ze zich afkeren van de oorlog. De organisatie besloot dat niet te doen vanwege de veiligheid van de families van de spelers.

De ATP laat de deur op een kier staan voor het enige Grand Slamtoernooi dat op gras wordt gespeeld. “We hebben de hoop dat verdere discussies met Wimbledon tot een meer acceptabele uitkomst zouden kunnen leiden.”

De andere Engelse grastoernooien, Queens (ATP 500) en Eastbourne (ATP 250) zijn nog wel punten te verdienen. Deze toernooien maken deelname voor Russen en Belarussen wel mogelijk.

Buitenproportioneel

Volgens Wimbledon is de beslissing van de bonden buitenproportioneel. De organisatie wijst op het standpunt van de Britse regering op de Russische invloed in de wereld te verminderen. “Als een wereldwijd gerespecteerd toernooi en een Brits instituut staan we nog steeds achter de beslissing die wij hebben genomen.”

“Wij staan het niet toe dat succes of deelname aan het toernooi wordt gebruikt in de Russische propagandamachine. De staatsmedia hebben een geschiedenis in het gebruiken van sportief succes in hun narratief van een triomferend land.

“Wij zijn diep teleurgesteld in de beslissing van de ATP, WTA en ITF. Wij geloven dat deze beslissing buitenproportioneel is in de huidige context en schadelijk is voor alle spelers die actief zijn op de Tour.”

Wimbledon start dit jaar op 27 juni.

