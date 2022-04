De beslissing van Wimbledon zat er al een tijdje aan te komen en uiteindelijk kwam het hoge woord eruit. De organisatie is in handen van de All England Club en die voelt zich bevoegd om verder te gaan dan de andere Grand Slams, georganiseerd door bonden, waar wel ‘gewoon’ iedereen welkom is.

De ATP, WTA en enkele topspelers hebben laten weten het oneens te zijn met de zienswijze van Wimbledon, maar verder blijft het stil. Dat vindt Azarenka niet correct. De WTA staat bekend als een vrijgevochten tennisbond die opkomt voor vrouwen, gelijke kansen en alles wat hierbij hoort, maar rondom grastennis voor iedereen heerst nu stilte.

Azarenka maakte duidelijk dat ze een Zoom-call heeft gehad met de organisatie van Wimbledon. Alleen zijn beide partijen er niet in geslaagd om elkaar ergens in het midden te vinden voor een oplosing. Alles bij elkaar heeft de 32-jarige kort voor de start van de Madrid Open twaalf uur lang in overleg gezeten.

Tegenreactie

“Er moet een tegenreactie op gang komen”, vindt Azarenka. “Als je mij vraagt of ik begrip heb voor het besluit van Wimbledon of dat ik er na een toelichting enig begrip voor kan opbrengen… nee, dat kan ik niet. Het is mij niet duidelijk geworden waarom hiervoor wordt gekozen.”

“Het slaat nergens op wat er nu gebeurt en wat er wordt gezegd, klopt ook gewoon niet. Ik heb mijn standpunt over deze zaak zeer duidelijk gemaakt. Ik zal nooit een oorlog steunen. Nooit. Ik keur iedere vorm van geweld af. Zoiets valt nooit goed te praten. Dat is alles wat ik er nu over kan zeggen.”

Azarenka heeft niet de indruk dat ze in haar eentje iets kan veranderen en weet niet of een rechtszaak nu direct de oplossing is om alsnog toestemming voor Wimbledon te verkrijgen. En ook al zijn er wel al diverse advocaten bij de zaak betrokken geraakt, het is eerst aan de WTA.

“Het is tijd voor een serieuze reactie van de WTA”, vindt Azarenka, die op de WTA-tour echt niet alleen maar wordt omringd door medestandsters. Zo vindt de Oekraïense Dayana Yastremska het niet meer dan terecht dat Russen en Belarussen worden getroffen door sancties.

Rublev

“Hoe zou ik ertoe in staat moeten zijn om te tennissen tegen speelsters uit die landen terwijl ze een oorlog zijn gestart tegen Oekraïne? De hele wereld praat erover. Daarom denk ik dat de juiste beslissing is genomen”, oordeelt Yastremska, de nummer 92 van de wereld.

“Ik ben van mening dat deze kwestie met veel respect wordt behandeld. Het is een goede zaak dat Oekraïne steun krijgt. Andere speelsters, uit Oekraïne, zijn net zo goed voorstander van verbannen. Als er WTA-punten worden afgepakt, worden de getroffenen ook eens boos.”

Eerder sprak ook de benadeelde Rus Andrey Rublev zich uit over het besluit van Wimbledon. Hij is al net zo boos als Azarenka. Een reactie van nummer twee van de wereld Daniil Medvedev laat nog op zich wachten, wellicht omdat hij momenteel herstellende is van een hernia. Novak Djokovic reageerde vol onbegrip.

