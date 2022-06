Op de persconferentie voor het toernooi vertelde Williams dat ze ‘fysiek en mentaal bij moest komen.’ Daarom speelde ze een jaarlang geen tenniswedstrijden.

Vorig jaar moest de inmiddels veertigjarige Williams in de eerste ronde opgeven tegen Aliaksandra Sasnovich. Hoewel dat haar laatste wedstrijd was sinds een lange tijd verwachtte ze altijd terug te komen.

In voorbereiding op het toernooi, waar ze door een wildcard mag spelen, speelde ze op Eastbourne dubbelwedstrijden met de Tunesische nummer twee van de wereld: Ons Jabeur. Daar bereikten ze de halve finales. In de halve finale lieten ze verstek gaan met het oog op Wimbledon.

Williams zei ook dat ze bij de mannen Rafael Nadal zal aanmoedigen. “Hij heeft zoveel bereikt in 2022. Hij is druk geweest. Ik ben altijd een Rafa fan geweest. Ik heb zelfs mijn hond naar hem vernoemd.”

“Ik moedig Rafa altijd aan. Het is heel inspirerend wat hij allemaal heeft laten zien dit jaar en hij gaat nog veel meer laten zien.”

Williams start meteen op de eerste dag van het toernooi. Ze speelt maandag tegen de Franse Harmony Tan.

