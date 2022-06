Wimbledon | Burrage laat zich van beste kant zien door onwel geworden ballenjongen te helpen

Burrage had als één van de eersten in de gaten dat het aan haar kant van de baan niet goed ging met een ballenjongen, die daarop plaats nam op een stoel in de hoek. Terwijl er werd gewacht en gewacht op medische assistentie deed de Britse er alles aan om de zich wat flauw voelende ballenjongen er weer bovenop te helpen.

De tennisster rende naar de stoel van de umpire voor een flesje sportdrank, maar ook toen dit nog niet direct tot verbetering leidde, liet Burrage het er niet bij zitten. Een oplettende supporter was zo aardig om een zakje ‘biggetjes’ (Percy Pigs) aan de 23-jarige Burrage te geven, zodat ze de ballenjongen wat suikers tot zich kon laten nemen.

Biggetjes en applaus

Enkele minuten later was Burrage nog altijd het drukst met het helpen van de ballenjongen, want een dokter of fysio was nergens te bekennen. De getroffen ballenjongen werd door Burrage aangespoord om iets te eten en drinken, waarna hij voldoende kracht hervond om – ondersteund en wel – van de baan te gaan en alsnog medische assistentie te krijgen.

Burrage’s tegenstander Lesia Tsurenko vond het maar raar dat er geen serieuze hulp arriveerde op baan 18 en deed hardop haar beklag. De Oekraïense zou eindelijk met 6-2 6-3 winnen, maar niet voordat Burrage zelfs de zak snoep weer bij de rechtmatige eigenaar had geretourneerd.

Voordat de partij werd vervolgd, maakte het aanwezige publiek zijn waardering voor Burrage kenbaar met een beschaafd applaus.

