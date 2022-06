Gauff speelde op Roland Garros in twee finales. De Amerikaanse bereikte zowel in het enkelspel als het dubbelspel de finale. Beide wedstrijden kon ze niet winnen.

In Londen is ze op zoek naar een extra uitdaging, het mixed dubbel. Een probleempje: ze heeft geen partner om mee te spelen.

Vandaar dat ze de hulp inriep van haar twittervolgers. Ze stelde deze vraag op het sociale medium: Wie wil mixed spelen op Wimby?

Onder de vele mensen die reageerden, bevond zich ook een opvallende naam. De meervoudig olympisch en wereldkampioene Mikaela Shiffrin reageerde met een wuivend handje.

