Toen Davidovich-Fokina tegen een 8-7 achterstand aankeek in de match tiebreak in de vijfde set, sloeg de Spanjaard een bal in het net. De Tsjech was daardoor slechts een punt verwijderd van een plek in de derde ronde. Uit frustratie sloeg Davidovich Fokina een bal van de baan af.

Deze weggeslagen bal kwam hem duur te staan. Doordat hij eerder in de wedstrijd een straf had gekregen voor schreeuwen naar de scheidsrechter, had hij al een waarschuwing op zak. Het wegslaan van de bal was daardoor zijn tweede overtreding van de wedstrijd. Hij ontving hierdoor een strafpunt. Jiri Vesely won daardoor de wedstrijd zonder het laatste punt te hoeven spelen.

De tennisbonden hadden eerder dit jaar al aangegeven strenger op te treden bij misdragingen op de baan. Met name mannen als Alexander Zverev en Nick Kyrgios kwamen veelvuldig in het nieuws nadat ze op de baan hun emoties etaleerden.

