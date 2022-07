Djokovic werd begin dit jaar Australië uitgezet omdat hij ongevaccineerd zijn titel wilde verdedigen op de Australian Open. Het bleef bij een enkele training op het centre court, waarna de Serviër toch echt te kennen werd gegeven dat hij zijn koffers moest pakken. De eerste keer redde de rechter hem, de tweede keer niet.

‘Nole’ ging vervolgens een moeilijke periode tegemoet, waarin hij amper wedstrijden tenniste en totaal geen ritme opdeed. Dit speelde hem de eerste helft van 2022 parten en was misschien ook wel de reden dat hij tijdens Roland Garros verwijderd bleef van zijn topvorm. Rafael Nadal was veel te sterk.

Hoe anders was dat tijdens Wimbledon? “Wimbledon is gedurende mijn loopbaan altijd erg goed voor mij geweest. Ook in 2018 kende ik een moeizame start, als gevolg van een operatie aan mijn elleboog. Ik probeerde me terug te vechten, maar speelde niet goed. Tot we naar Londen gingen”, aldus Djokovic

Connectie met Wimbledon

“Het is geen toeval dat Wimbledon zo relevant voor mij is, in mijn leven en mijn carrière. Deze triomf is in zekere zin een opluchting, als je bedenkt wat ik de afgelopen tijd allemaal heb moeten meemaken. Dat maakt het winnen van deze Grand Slam alleen maar emotioneler en waardevoller.”

“Ik heb het al zo vaak gezegd, maar Wimbledon is extra speciaal voor mij omdat dit het eerste toernooi was dat ik op televisie zag, waarna ik zelf ook wilde tennissen. Als je je ergens goed voelt en vaak wint, is het logisch dat je volop vertrouwen voelt als je opnieuw het centre court betreedt. Ik heb mijn reeks weten te vervolgen. De connectie tussen Wimbledon en mij is sterk, dat is duidelijk!”

Djokovic werd pas de vierde man die erin slaagde om Wimbledon vier keer op rij te winnen, al had hij hier vijf jaar voor nodig als gevolg van het annuleren van de editie van 2020 toen de corona-uitbraak een hoogtepunt beleefde. Op het bordje met winnaars staat de naam van Djokovic echter ‘gewoon’ vier keer onder elkaar.

Ivanisevic

Ook coach Goran Ivanisevic stipt aan hoe bijzonder deze 21ste gewonnen Grand Slam is voor Djokovic en het team om de tennisser heen. “Sommige tennissers komen zo’n grote teleurstelling nooit meer te boven”, wijst Ivanisevic op gebeurtennissen rond Djokovic in Melbourne. “De shock was groot, zeer groot, zelfs voor mij. En ik stond op vrije voeten, kun je nagaan. Ik vind het heroïsch wat Novak heeft gepresteerd.”

“Het was echt niet gemakkelijk om alles te verwerken en weer lekker te tennissen. Het is ingewikkelder dan dat. Maar aan mannen van het kaliber-Djokovic hoef je niet te twijfelen. Hij is een groot kampioen. Hij moest alleen de rust hervinden en dat was ingewikkeld, omdat hij het ene toernooi niet kon spelen en het andere toernooi wel. Het was niet gemakkelijk, maar kijk naar het resultaat. Een beker, zoveel vreugde. Alles is het waard geweest.”

Kijkend naar de toekomst is het wel de vraag of Djokovic van de partij is tijdens de US Open en de Australian Open 2023. De Verenigde Staten laten alleen mensen binnen die zijn gevaccineerd tegen Covid-19 terwijl Djokovic op basis van de gebeurtenissen in Australië nog altijd kan worden geweerd door de autoriteiten, hoewel de coronaregels inmiddels zijn versoepeld.

