Jelle Sels maakt op Wimbledon zijn debuut in de kwalificaties van een Grand Slam. De 26-jarige man uit Woerden staat op zijn hoogste positie ooit op de ATP-lijst: plek 241. Door Challengers te spelen, zet hij telkens kleine stapjes omhoog op de ranglijst.

Sels komt in de eerste ronde van de kwalificatie meteen lastige tegenstander tegen. De Duitser Yannick Hanfmann (ATP-117). Hij stond al zeven keer in zijn carrière op het hoofdtoernooi van een Grand Slam.

Gijs Brouwer speelt op het Londense gras ook voor de eerste keer een kwalificatie voor een Grand Slam. De 26-jarige Nederlander maakte dit jaar een enorme sprong op de wereldranglijst doordat hij op het ATP-toernooi van Houston als qualifier verrassend de kwartfinales bereikte. In januari dit jaar stond hij nog 367e op de wereldranglijst. Inmiddels bezet hij de 208e plek.

Op gras komt Brouwer dit seizoen goed uit de verf. Hij verloor nog geen enkele wedstrijd van een lager geplaatste speler en schakelde een week geleden nog twee top-100 spelers uit bij de Challenger in Ilkley, De Australiërs John Millman (ATP-87) en Alexei Popyrin (ATP-92). In de eerste ronde van de kwalificaties komt hij ook een Australiër tegen, Max Purcell die 157e staat op de ranking. Purcell wist dit jaar nog samen met landgenoot Matthew Ebden de finale van het dubbelspel op de Australian Open te bereiken.

Jesper de Jong heeft wel ervaring met het spelen van kwalificatiewedstrijden op Grand Slam. Op alle Grand Slams, met uitzondering van Wimbledon, kwam hij al in actie tijdens de kwalificatie. Nog nooit wist hij het hoofdtoernooi te bereiken.

Gras is niet de favoriete ondergrond van de Jong. Drie van zijn vier toernooiwinsten op het Challenger-niveau vonden op gravel plaats. Dit seizoen speelt hij zijn eerste grasseizoen ooit. Dat gaat nog niet heel voortvarend, hij verloor al zijn wedstrijden op deze ondergrond dit seizoen.

De kwalificatiewedstrijden op baan 1 worden live uitgezonden via discovery+. Dit betekent dat de kwalificatiewedstrijd van Jelle Sels live wordt uitgezonden. Vanaf maandag 27 juni t/m zondag 10 juli strijden de beste tennissers op het hoofdtoernooi voor eeuwige roem op het heilige gras van WImbledon. Mis niks van dit tennisspektakel via de kanalen van Eurosport, of stream reclamevrij via discovery+