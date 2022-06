En dat terwijl Wimbledon één van de meest gewilde sportevenementen van het jaar is om bij te zijn. Mensen van over de hele wereld komen naar Londen om ouderwets in de rij te staan voor een kaartje.

Voor het eerst in drie jaar draait de kaartverkoop weer op volle toeren, nadat het toernooi in 2020 werd gecancelled door de coronapandemie en er in het jaar daarom gewerkt moest worden met een beperkte toeschouwerscapaciteit.

Maar de reden voor de vele lege plekken dit jaar zijn niet te wijten aan een gebrek aan interesse bij het tennispubliek.

Storing

Het doorverkoopsysteem is de grootste reden dat de stadions begin deze week niet vol raakten. Door een technische storing konden kaartjes van mensen die vroegtijdig vertrokken niet worden doorverkocht.. Door de storing ontstonden er enorme rijen bij de doorverkoophokjes, waardoor sommige plekken op de tribunes leeg bleven.

Verder waren er veel gaten rond de Royal Box. Deze stoelen zijn meestal gereserveerd voor bedrijven, of voor leden van de All England Lawn Tennis Club en de Lawn Tennis Association (LTA).

"Veel mensen vinden het fijn om zich even terug te trekken van het tennis en het rumoer dat daarbij gepaard gaat. Het is lekker om dan even verwend te worden in de vip-ruimte", aldus Paul Miller, CEO van Eden Mill, de officiële gin-partner van de LTA. "De mogelijkheid om af en toe wat tennis te kijken, zo veel of weinig als je zelf wilt, vinden mensen fijn."

