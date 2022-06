Je weet waarschijnlijk niet beter of de spelers liepen achter de baan langs, richting de hoek, om daar de baan daadwerkelijk te betreden en al dan niet even te buigen richting de koninklijke loge onderweg naar hun stoel om hun plekje in te ruimen. Dat gaat nu een toefje anders.

Omlopen is er niet meer bij. De spelers, met Djokovic na tegenstander Soonwoo Kwon in figuurlijke zin voorop, kunnen nu vanuit de foyer rechtdoor richting de baan lopen. Aangezien Wimbledon van tradities aan elkaar hangt, valt zelfs een kleine wijziging als deze op.

Het is dan ook niet zomaar dat Todd Woodbridge en Barbara Schett hierover beginnen. “Alweer een kleine traditie die verloren gaat”, aldus Schett, terwijl Woodbridge aangeeft nog steeds kippenvel te krijgen als hij praat over het mogen betreden van het centre court.

