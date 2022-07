Wimbledon | Djokovic is op tijd wakker en verslaat Sinner alsnog in vijfsetter

Tijdens de eerste twee sets was het alsof er maar één speler was komen opdagen en die speler luisterde naar de naam Sinner. De twintigjarige Italiaan speelde in zijn derde kwartfinale zijn beste tennis en leek voor het eerst door te stoten naar een halve finale.

Djokovic oogde niet als zichzelf. Hij maakte veel fouten, zelfs op belangrijke momenten, en als er geen sprake was van een ongeforceerde fout dan maakte Sinner het zelf wel af. Toch kantelde het beeld van de partij in de derde set. De mooiste ballen bleven geslagen worden door het racket van Sinner, maar het was Djokovic die de belangrijke punten begon te pakken.

Herhaalrecept

Die belangrijke punten moest Djokovic ook wel winnen, want hij balanceerde op het randje van uitschakeling. Nog een tegenvaller zou er eentje te veel zijn geweest, net als nóg een fout. In plaats daarvan dwong hij Sinner langzaam tot minder vrijuit spel, al bleef de Italiaan overal op lopen.

Dat overal op lopen leverde zelfs in de slotfase van de derde set nog applaus op, maar Djokovic was er nog niet klaar mee. Hij won de set die hij moest winnen, op basis van een vroege break. Die vroege break vormde een herhaalrecept voor de sets vier en vijf, waarin meer van hetzelfde werd opgediend.

Het begon de kant van de Serviër op te vallen en iedereen voelde het, ook Sinner. Natuurlijk bleef hij lopen op iedere bal, wat hem bijna duur kwam te staan. Sinner kwam aan het einde van de vierde set lelijk ten val en ging daarbij door zijn enkel. Hij bleef eventjes liggen en leek pijn te hebben.

Valpartij

De gedachten bij de fans en toeschouwers gingen direct terug naar Alexander Zverev die zwaar geblesseerd raakte op Roland Garros, maar die zorgen bleken gelukkig ongegrond. Sinner stond snel weer klaar voor het volgende punt en de noodzakelijke vijfde set.

Wat Sinner toen nog niet wist, maar even later wel zou ervaren, was het incasseren van de beslissende break. Ook vroeg in de vijfde set sloeg Djokovic toe, waarmee hij de rug rechtte. Alsof die twee slechte sets nooit waren gespeeld, speelde hij de partij uit onderweg naar de laatste vier. Tegenstander wordt David Goffin of Cameron Norrie.

