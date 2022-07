Het verloop van Wimbledon kende voor Djokovic vanaf de tweede week een vast stramien. Hij kon keer op keer het gaspedaal intrappen om een teleurstelling uit te wissen. Tim van Rijthoven maakte er 1-1 in sets van, Jannik Sinner kwam zelfs twee sets tegen nul voor, maar telkens zette Djokovic het recht.

Ook Cameron Norrie en in de eindstrijd Kyrgios slaagden erin om een set af te pakken van de Serviër, maar het deerde hem niet. Tegen Sinner was er nog een peptalk nodig in de spiegel tijdens een korte toiletpauze, maar tijdens de halve finale en eindstrijd ging het zelfs soepeler dan dat.

Amper fouten

Kyrgios slaagde erin om Djokovic tijdens de eerste set (4-6) onder druk te zetten, zonder last te hebben van zenuwen, maar tijdens de tweede set was het Djokovic al snel ernst. De rally’s werden langer en steeds vaker slaagde Djokovic erin om Kyrgios vast te zetten.

‘Nole’ maakte amper onnodige fouten, haalde zijn servicegames gemakkelijker binnen en zette de Australiër op die manier met de rug tegen de muur. Soms ontsnapte Kyrgios en de sets waren stuk voor stuk spannend, maar toen het erop aankwam in de tiebreak van de vierde set was het geen toeval dat Djokovic domineerde. Hij miste geen bal meer. Kyrgios wel.

Kyrgios merkte ook dat zijn rol langzaam uitgespeeld raakte en uitte zijn frustraties richting de spelersbox, waar niet enthousiast genoeg gereageerd zou worden op beslissende momenten. Mogelijk was het als vanouds een concentratieprobleem, want Kyrgios liet zich ook al eens breaken na een 40-0 voorsprong.

GOAT-race weer spannend

Waarschijnlijk is dat precies de reden dat Kyrgios in Londen voor het eerst zijn opwachting maakte in de finale, terwijl Djokovic zijn jeugdheld Pete Sampras evenaarde door voor de zevende keer de Gentleman's Singles Trophy te winnen.

Behalve voor de zevende keer Wimbledon winnen, passeert Djokovic ook nog eens Roger Federer op de lijst van gewonnen Grand Slams. 20-20-20 voelt inmiddels alweer lange tijd geleden. Rafael Nadal staat dankzij de Australian Open en Roland Garros op 22 gewonnen Grand Slams, Djokovic maakte er nu 21 van en de geblesseerde Roger Federer blijft op 20 staan.

