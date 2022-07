Djokovic probeert Wimbledon voor de vierde keer op rij te winnen en moest zich in de halve finale terug knokken van een achterstand, nadat Cameron Norrie met de eerste set aan de haal was gegaan. Zoals zo vaak wist hij een versnelling hoger te schakelen en was de overwinning vervolgens alsnog soepel binnen.

“Ik heb zo vaak in de halve finale van een Grand Slam gestaan, maar het brengt toch nog steeds druk met zich mee. Je hebt je eigen verwachtingen, de verwachtingen van anderen…”, aldus Djokovic, die zich nu opmaakt voor zijn 32ste finale op een major.

Jacht naar erkenning

Voor Kyrgios wordt het zijn eerste eindstrijd op een Grand Slam. Dit kan wel eens van invloed zijn op het verloop van de partij, maar Djokovic weet één ding zeker. “Ik verwacht een heleboel vuurwerk, vooral in emotionele zin, van ons allebei. Ik denk dat Nick door het dolle is dat hij voor het eerst in de finale staat.”

“Nick heeft weinig te verliezen, maar zo speelt hij altijd. Hij speelt altijd vrijuit en beschikt echt over een goede service. Misschien serveert hij wel het best van iedereen. En hij heeft veel power in zijn slagen. Het is alweer een tijdje geleden dat we tegen elkaar speelden, maar ik heb nog nooit een set van hem gewonnen. Hopelijk speelt de ervaring in mijn voordeel.”

Bijzonder genoeg lijken Djokovic en Kyrgios een stuk beter met elkaar overweg te kunnen dan zelfs nog in het recente verleden. Kyrgios vertelde de ‘ziekelijke jacht’ van Djokovic naar erkenning zielig te vinden en vond Federer, Nadal en vriend Murray stuk voor stuk betere tennissers. “Hij kan niet eens van mij winnen… ik train nauwelijks!”

Bromance

Sinds Kyrgios het opnam voor Djokovic toen hij Australië uit werd gezet vanwege zijn ongevaccineerde status, is er iets veranderd aan de onderlinge verstandhouding. Die lijkt plotseling heel goed. “We hebben een soort van bromance”, aldus Kyrgios, al wil Djokovic nog niet zo ver gaan.

Feit is dat de twee elkaar DM’en op Instagram en met elkaar geinen in aanloop naar de finale. Zo is er al afgesproken om samen uit eten te gaan - de winnaar betaalt. En ook een gezamenlijk bezoekje aan een nachtclub in Londen behoort tot de mogelijkheden. Kyrgios: “Let’s go nuts!”

Eens zien of die afspraken intact blijven rondom de finale, die zondag om 15:00 uur begint.

