Wimbledon | “Heel jammer, maar dit is de juiste beslissing” - Corretja over geblesseerde Nadal

Het was al een klein wonder dat Nadal erin slaagde om een zware vijfsetter tegen Taylor Fritz te voltooien. En winnend af te sluiten bovendien. Nadal meldde zich donderdag nog op de All England Club voor een training, maar merkte toen dat hij te ver verwijderd bleef van het vereiste niveau.

Nadal besloot toen een persconferentie aan te kondigen om uit te leggen waarom hij zich terugtrok. Dit had alles te maken met een scheur van zeven millimeter in zijn buikspier. De uitleg van Nadal kan op goedkeuring rekenen van Corretja, die Nadal vanuit zijn rol als Eurosport-expert en commentator op de voet volgt.

“Het is jammer, maar eerlijk gezegd, het terugtrekken van Nadal was al verwacht. Ik weet dat hij keihard heeft gevochten om Fritz te verslaan, maar toen hij de training weer wilde oppakken, merkte hij dat het geen zin had om ook maar een poging te wagen tegen Kyrgios en eventueel Novak Djokovic”, aldus Corretja in een eerste reactie.

“Het was voor Nadal vrijwel onmogelijk om op korte termijn nóg twee zware partijen te spelen tijdens deze editie van Wimbledon. Terugtrekken was ook een onwijs moeilijke knoop om door te hakken, maar ik denk dat Rafa uiteindelijk de juiste beslissing heeft genomen. Als je niet op topniveau kunt tennissen, ga je zeker geen Grand Slam winnen.”

Corretja vindt het verstandig van Nadal om te focussen op zijn herstel. “Het belangrijkste voor Nadal is om wat tijd vrijaf te nemen, te herstellen en weer fit te worden. We praten nu over weken, maar als hij weer maanden uitgeschakeld zou zijn, weet ik niet of hij het weer zou kunnen opbrengen om terug te keren. Dan moest er een streep door al zijn plannen voor het vervolg van 2022.”

“Ik steun Nadal altijd en sta altijd achter hem, zeker ook op een moeilijk moment als nu. Het is onwijs jammer. Ik denk dat hij tegen Fritz al had opgegeven als hij had geweten dat het onmogelijk was om zijn halve finale te spelen. Ik denk dat hij serieus dacht dat er een kans was, want hij speelde de partij uit. En won.”

Nadal lag op koers om met Wimbledon zijn derde Grand Slam van het jaar te winnen, na eerdere triomfen tijdens de Australian Open en Roland Garros. De teller staat nu op 22 Grand Slams en zelfs een nog niet eerder door Nadal vertoonde Calendar Slam behoorde tot de mogelijkheden, maar dat is nu een utopie geworden. Het plan is wel ‘gewoon’ om fit deel te nemen aan de US Open.

Kyrgios krijgt op Wimbledon een walk-over en staat in de finale, tegen Novak Djokovic of Cameron Norrie.

